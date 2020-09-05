«Вот это поздравил сына!»: В Краснодаре нашли мужчину, из-за которого произошел крупный пожар

Вот так выглядит поле после страшного салюта. Фото: instagram.com/gmr_live

Рабочая неделя в Краснодаре чуть не закончилась трагедией. Из-за праздника, который устроила одна из семей на Гидрострое поздно вечером, прибавилось работы пожарным. Напомним, происшествие случилось в ЖК «Трилогия» на улице Невкипелого, 24/2. Здесь горожане отмечали День рождение. Главным сюрпризом на празднике стал мощнейший фейерверк, который решили запустить на площадке за многоэтажкой. Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали не менее ста залпов.

- Салют был такой мощный, что мы даже испугались, - говорят жильцы многоэтажек.

Вот только краснодарцы, затеявшие огненный подарок, забыли о том, что сейчас действует особый противопожарный режим. Во время фейерверка искры стали разлетаться и попали на высохшую траву поля. В считанные секунды вспыхнуло пламы, которое быстро стало распространяться по всей территории. Зарево сильнейшего пожара освятило многоэтажки.

Пожарище быстро разгоралось от ветра. Когда спасатели приехали на место ЧП, выяснилось, что полыхают 100 квадратов. Позже площадь возгорания увеличилась до 150. Пожар тушили почти три часа - к счастью, с огнем удалось справиться.

- В 23:05 возгорание полностью ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В тушении задействовали 38 человек, 9 единиц спецтехники.

На месте после пожара работал сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ведомства, который устанавливал обстоятельства возгорания. Кроме того, проводила проверку и полиция. Как выяснили правоохранители, виновником крупного пожара оказался 31-летний приезжий мужчина. Он отмечал день рождения сына.

- Установлена личность 31-летнего жителя Армении, в результате действий которого произошло возгорание растительности, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Мужчина арендует квартиру в рядом расположенном доме.

Уже сейчас известно, что за свою неосторожность отцу именинника придется ответить.

- В таких случаях обычно оценивается ущерб. Если он свыше 250 тысяч рублей, то в отношении физического лица возбуждается уголовное дело. Виновному могут грозит штраф, исправительные работы или тюрьма, - говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Если же ущерб будет меньше 250 тысяч рублей, то виновному придется заплатить лишь штраф. Максимальная сумма - 4 тысячи рублей.

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Напомним, что по данным Краснодарского ЦГМС с 3 по 5 сентября в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность 4-5 класса. В регионе под запретом вход в лес. Кроме того, нельзя разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую растительность.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Безобидная» петарда в День рождения: В Краснодаре фейерверк стал причиной сильнейшего пожара в микрорайоне Гидрострой

В Краснодаре жители ЖК «Трилогия» на улице Невкипелого отмечали День рождение с размахом. Главным сюрпризом на празднике стал мощнейший фейерверк. Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали не менее ста залпов (читайте далее)