Последствия ливня в Анапе 6 сентября 2020: спасатели откачивают воду с улиц и дворов

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

Анапа приходит в себя после сильнейшего ливня, который накрыл курорт 6 сентября 2020 года. Ливень был такой силы, что в считанные минуты затопило улицы города и поселков под Анапой. Больше всего досталось поселку Витязево, тут центральные улицы сильно подтопило.

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

Последствия ливня в Анапе 6 сентября 2020: подтоплены не только дороги, но и дворы горожан.

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

- Оперативному дежурному центра управления кризисными ситуациями от дежурного в Анапе поступило сообщение, что вследствие выпадения осадков в низменных участках курорта произошло скопление воды и подтопление 5 частных придворовых территорий, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В дома вода не заходила.

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

Осадки в городе уже прекратились. На места подтоплений направлена муниципальная техника для откачки воды.

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

Коммунальщики Анапы сейчас справляются с последствиями стихии.

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

- Сегодня помощь спасателей потребовалась в устранении последствий сильного ливня, - говорят в администрации Анапы. - Специалисты «Службы спасения» и «Кубань-СПАСа» проводят работы по откачке воды с подтопленных территорий.

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

Работают на нескольких улицах города – там, где воды было больше всего.

Спасатели Анапы откачивают воду с улиц. Фото: МБУ "Служба Спасения" Анапы

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