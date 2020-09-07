Мастер спорта по туризму: Потерявшаяся в горах Сочи группа могла попасть в непогоду

Поиски группы детей в горах Сочи Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Группа из 11 человек, среди которых восемь детей, могла потеряться в горах Сочи из-за неподготовленности и непогоды. Такое мнение высказал мастер спорта России по туризму, спортивный судья Всероссийской категории Влад Фунтяков.

- Самая главная ошибка заключается в том, что группа не стала на учет в МЧС перед походом. Это очень важный момент, особенно при выходе с детьми. Спасателям нужно было предоставить маршрут, состав группы и контрольный срок возвращения, - отмечает эксперт.

По его словам, в районе, где потерялась группа довольно сложная местность для неопытных туристов.

- Без знания местности, без топографических карт и умения с ними работать, здесь очень легко потеряться, - говорит Влад Фунтяков. – Судя по той информации, которая имеется на данный момент, группа была просто не подготовлена к походу.

5 сентября в горах Сочи проходили соревнования по скоростному восхождению на гору Псеашхо (3189 м), директором которых был Влад Фунятков.

- По прогнозам на 6-7 сентября в этой местности была непогода и туманы, чего группа могла не учесть. В тумане легко сбиться, они могли попытаться сократить маршрут и сойти с нужной тропы, чего делать категорически нельзя, - отмечает спортивный судья.

При этом справиться с ночевкой в горах дети могли легко, благодаря спортивной подготовке.

- В физическом плане у них не должно быть проблем, насколько известно, дети занимались спортом. Минимальной спортивной подготовки и знаний о правильном выборе места для ночевки достаточно, чтобы избежать дополнительных проблем, - добавил эксперт.

По последним данным, группа смогла выйти на связь, все 11 человек живы и здоровы. Они сообщили, что сошли с маршрута. Сейчас к ним направляются спасатели.