«Вышли на связь, живы!»: один из пропавших детей в горах Сочи дозвонился маме

15-летний Александр Е., смог набрать родителям, когда появилась связь.

Дети, которые потерялись в горах Красной Поляны в Сочи, вышли на связь. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона. Подтвердил информацию и мэр города Алексей Копайгородский.

Как стало известно, все участники похода живы, никто не пострадал. Психологическое состояние у всех детей нормальное, правда, девочки немного переживают из-за сложившейся ситуации.

- Нам доложили, что все живы-здоровы, группа сбилась с пути, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Старший группы Алексей Удалов вышел на связь со спасателями, он набрал телефон одно из сотрудников МЧС, который ранее ему звонил.

Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», один из потерявшихся мальчиков, 15-летний Александр Е., смог дозвониться маме, когда появилась связь. Он рассказал о местонахождении. По словам ребенка, тургруппа заблудилась, свернув не на ту тропу. Информацию уже передали сотрудникам МЧС.

Сейчас дети дожидаются вертолета, который вылетел к ним.

Маршрут группы также отследили по камерам - дети доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к Хмелевским озерам. Группа находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

- К месту нахождения группы, гора Ацишхо, выдвинулись спасатели Кубань-СПАС и конно-кенологического центра МЧС России, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - До ближайшего населенного пункта, поселка Красная Поляна, восемь километров.

Напомним, в поход отправилась группа из Твери, в составе которой было 11 человек. Ребята, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, прибыли на отдых под руководством 36-летнего тренера Сергея Удалова. Кроме него в группе двое сопровождающих - одному из них 20 лет, второму - 21.

Но главная проблема заключалась в том, что тургруппа нигде официально не зарегистрировалась, что серьезно осложнила поиски спасателям. Направились в горы они без разрешительных документов. Когда же дети долго не выходили на связь с мамами и папами, родители забили тревогу.

В два часа ночи в Сочи развернули оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 6 часов утра на поиски детей и сопровождающих отправились на пяти лошадях. Cпасатели прочесали каждый метр в поисках пропавших детей. А в 7 часов утра подключили вертолет, сейчас он отправится к месту, которое указал ребенок, чтобы забрать эвакуировать тургруппу.

- В этой спецоперации были задействованы все спецслужбы. В поисках участвовали 187 человек, 16 единиц техники, - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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