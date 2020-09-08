Вымещала злость на сыне: в Новороссийске осудят мать, оставившую избитого мальчика в затопленной квартире

Женщина воспитывала сына одна.

Разбирательства в громкой истории, которая произошла в городе-герое, окончены. Напомним, в апреле 2020 года жильцы дома на улице Видова забили тревогу. Хозяйка квартиры, расположенной этажом выше, затопила соседей. Попасть внутрь удалось лишь благодаря спасателям. Когда они взломали замок, оказалось, что в квартире находился избитый, голодный 6-летний мальчик. Его тело было усыпано синяками, на руках и ногах были ссадины.

Уже в больнице врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга. Когда же начали искать его медицинскую карту, оказалось, что ее просто нет. Мать не водила сына к врачу, не посешал мальчик и детский сад. На улице женщину с ребенком соседи тоже видели редко. При этом сама она очень любила ходить в гостии, оставляя мальчика одного дома.

Ребенка отправили в реабилитационный центр, где он лишь спустя несколько месяцев стал идти на контакт и разговаривать. А на мать завели уголовное дело.

И вот расследование окончено. Следователи обвиняют 32-летнюю Валентину Г. в истязании 6-летнего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением.

- По данным следствия, с июля 2015 года по 15 апреля 2020 года обвиняемая систематически била ребенка кулаками по различным частям тела, кусала его за непослушание, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Она наказывала его за неправильное написание слов, вымещала на сыне свое плохое настроение.

- Женщина жестоко и грубо обращалась со своим сыном, заведомо зная, что тот в силу своего малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, - добавляют в СУ СК по региону.

Она также не предоставляла ребенку полноценного воспитания и родительского внимания.

- Кроме того, мать не поддерживала надлежащим образом санитарно – гигиеническую обстановку в жилище, не принимала всех мер для его дошкольного воспитания, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края.

Она не водила его к врачу для выявления у него заболеваний и своевременного лечения. Из-за этого у ребенка задержка в личностном и речевом развитии.

- Внесены представления главе Новороссийска, начальнику УМВД по городу, а также министру здравоохранения Краснодарского края об устранении нарушений требований федерального законодательства, в связи с непроведением надлежащей профилактической работы должностными лицами, что не позволило предотвратить преступление, - добавляют в прокуратуре края. - Семь медицинских работников и сотрудников администрации города привлечены к дисциплинарной ответственности.

Семья несовершеннолетнего поставлена на учет.

А тем временем уголовное дело в отношении женщины передали в суд, Валентина сейчас сидит под домашним арестом. А тем временем ее сын продолжает находиться в Новороссийском социально-реабилитационном центре. Сразу после того, как жуткая история получила огласку, выяснилось, что у ребенка есть отец и он готов забрать мальчика к себе. Правда, Федор Пирожков в свидетельстве о рождении сына никогда не был записан, да и с женщиной в браке не состоял.

- Мужчина, который называет себя биологичечким отцом, действительно хотел забрать ребенка. Ему разъяснили, что необходимо собрать ряд документов, чтобы доказать отцовство, - говорил начальник городского управления по делам несовершеннолетних Евгений Титков.

Но прежде Валентину должны лишить родительских прав.

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