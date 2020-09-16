Дошутилась: В Сочи задержали женщину, которая сорвала выступления Винокура и Петросяна

Юмористам пришлось прервать выступление из-за странного звонка. Фото: instagram.com/vladimir_vinokur

Этот инцидент произошел в городе-курорте еще 6 сентября. Тогда сотрудникам УФСБ в Сочи поступил странный звонок. По ту сторону телефонной трубки была женщина, которая обеспокоенным голосом сообщила об угрозе в концертном зале «Фестивальный». Якобы в здании находится бомба.

В тот день в концертном зале как раз были люди. Там шли съемки «Юморины-2020». На сцену впервые за долгое время вышли юмористы. Но, не успев начать, артисты вынуждены были прервать выступление.

Сразу после случившегося Владимир Винокур поспешил объясниться перед зрителями. Фото: instagram.com/vladimir_vinokur

- На сцену вышел ведущий и попросил Евгения Петросяна прекратить выступление и уйти вместе с ним, - рассказывал в своем Instagram юморист Владимир Винокур. - Срочно эвакуировали остальных участников и зрителей.

Тем временем к концертному залу подъехали правоохранители. Всех попросили отойти на безопасное расстояние. Саму территорию вокруг здания оцепили, начали работать кинологи с собаками. Они проверил каждое помещение, но никаких подозрительных предметов, а уж тем более опасных, не нашли.

Здание и территорию обследовали кинологи.

В этот момент стало понятно - женщина, сообщившая об угрозе, оказалась хулиганкой. Как позже выяснилось, она местная.

- Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленницы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Ей оказалась 48-летняя сочинка. Задержана она была у себя дома.

Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно. Сейчас злоумышленницу допрашивают.

Шутку, похоже, не оценили ни Евгений Петросян, ни его коллеги по сцене, ни правоохранители. На хулиганку завели уголовное дело. Ей грозит вполне реальный срок - за решеткой она может оказаться до пяти лет.