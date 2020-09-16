Жизнь ничему не учит: в Краснодаре рядом с жилым домом, где сгорел мансардный этаж, устроили салют

Фото: кадр из видео.

В ночь на 13 сентября в Музыкальном микрорайоне Краснодара вспыхнул многоквартирный дом на улице Российской. В считанные минуты огонь уничтожил верхний этаж восьмиэтажки, полностью выгорело более 60 квартир. Десятки людей буквально остались без крыши над головой, в пожаре сгорели вещи и ценные документы.

Возвращаться в квартиры, где голые стени, люди боятся, но уже сейчас морально готовятся к этому испытанию. Сейчас погорельцы живут в гостинице. Мэрия Краснодара пообещала выплатить им компенсации, отремонтировать крышу.

Пока волонтеры из соседних домов помогают сортировать гуманитарную помощь, жильцы других высоток отмечают праздник. И кажется, жизнь ничему не научила - об осторожности здесь забыли почти сразу. На детской площадке краснодарцы решили запустить салют. Огненное шоу устроили в 800 метрах от полыхавшей многоэтажки, буквально напротив нее.

- Фейерверк продолжался недолго - было 5 или 7 залпов, но неужели люди не понимают, как это опасно? - недоумевает Александр, который снял салют на видео.

Искры, которые разлетались в стороны, к счастью, не привели к беде. Хотя могли. Ведь большинство домов в Музыкальном микрорайоне - самострои. О том, на сколько защищены крыши и мансарды, известно далеко не всем.

Стоит сказать, что причиной пожара в доме, в котором сгорел этаж, стала проводка которая перегрелась в одной из квартир. Искра превратилась в пламя, которое перекинулось на автомобильные покрышки, хранившиеся на балконе. А дальше огонь пошел деревянным перекрытиям.

Следствие считает, что существенные нарушения и недостатки, которые привели к столь трагичным последствиям, были допущены еще на стадии строительства.

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