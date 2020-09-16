Жизнь ничему не учит: в Краснодаре рядом с жилым домом, где сгорел мансардный этаж, устроили салют

Фото: кадр из видео.
В ночь на 13 сентября в Музыкальном микрорайоне Краснодара вспыхнул многоквартирный дом на улице Российской. В считанные минуты огонь уничтожил верхний этаж восьмиэтажки, полностью выгорело более 60 квартир. Десятки людей буквально остались без крыши над головой, в пожаре сгорели вещи и ценные документы.
Возвращаться в квартиры, где голые стени, люди боятся, но уже сейчас морально готовятся к этому испытанию. Сейчас погорельцы живут в гостинице. Мэрия Краснодара пообещала выплатить им компенсации, отремонтировать крышу.
Пока волонтеры из соседних домов помогают сортировать гуманитарную помощь, жильцы других высоток отмечают праздник. И кажется, жизнь ничему не научила - об осторожности здесь забыли почти сразу. На детской площадке краснодарцы решили запустить салют. Огненное шоу устроили в 800 метрах от полыхавшей многоэтажки, буквально напротив нее.
- Фейерверк продолжался недолго - было 5 или 7 залпов, но неужели люди не понимают, как это опасно? - недоумевает Александр, который снял салют на видео.
Искры, которые разлетались в стороны, к счастью, не привели к беде. Хотя могли. Ведь большинство домов в Музыкальном микрорайоне - самострои. О том, на сколько защищены крыши и мансарды, известно далеко не всем.
Стоит сказать, что причиной пожара в доме, в котором сгорел этаж, стала проводка которая перегрелась в одной из квартир. Искра превратилась в пламя, которое перекинулось на автомобильные покрышки, хранившиеся на балконе. А дальше огонь пошел деревянным перекрытиям.
Следствие считает, что существенные нарушения и недостатки, которые привели к столь трагичным последствиям, были допущены еще на стадии строительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Район-самострой: почему пожар в краснодарской многоэтажке не последний
Проблема самостроев в Краснодарском крае тянется уже почти 15 лет. Она характерна для приморских городов и для краевого центра. Музыкальный микрорайон Краснодара – ее олицетворение (читайте далее)
Утро после апокалипсиса: пожар в восьмиэтажном доме Краснодара выжег дотла десятки квартир
Те же, кто потерял в огне все, сейчас стоят со слезами на глазах. Погорельцы просят их не фотографировать, хотят остаться наедине со своим горем (читайте далее)
Жильцы сгоревшего дома в Краснодаре: Пламя добралось до нас за 20 минут и уничтожило все!
Эту жуткую бессонную ночь жильцы дома на улице Российской 267/6 запомнят надолго. Когда пламя начало пожирать их квартиры, люди спали – пожар вспыхнул глубокой ночью (читайте далее)