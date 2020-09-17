После загадочной смерти солдата-срочника осудят офицера военной части

Степан Цымбал. Фото: из личного архива.

Расследование громкого дела о смерти 19-летнего солдата-срочника из Кореновска Степана Цымбала окончено. Напомним, о гибели молодого человека на полигоне «Погоново» в Воронежской области стало известно 11 февраля 2019 года. Ранним утром отцу парня Александру позвонил командир части и сообщил - у сына остановилось сердце. Это не укладывалось в голове у родителей - парнишка был здоров, на медкомиссии никаких отклонений не выявили. Правда, позже в руки семьи попало постановление о возбуждении уголовного дела, где было описано, в каком состоянии обнаружили парня.

- Цымбала нашли в палатке, оборудованной для мытья посуды, на полу. Он находился в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами и руками, связанными скотчем, - сообщается в документе, который имеется в распоряжении «КП». - Кроме того, на его голове был одет полимерный пакет, обмотанный по шее клейкой лентой.

Парень перед службой получил специальность повара.

Больше всего родители парня боялись, что убийц так и не найдут или, что еще хуже, повесят все на «стрелочника». Убитая горем семья даже создала петицию с просьбой провести тщательное расследование. Это дело даже взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Во время разбирательств, которые длились почти 1,5 года, правоохранители нашли человека, который сыграл роковую роль в гибели Степана Цымбала. Как оказалось, это воронежский офицер, избивший солдата из-за двух ящиков с водкой. Об этом рассказал адвокат «Зоны права» Сергей Локтев, который представляет интересы матери погибшего Степана.

Молодой человек, как и все, прошел медкомиссию – отклонений в здоровье у него не нашли.

Версия следствия такова - в феврале 2019 года тогда еще начальник вещевой службы Михаил К. (имя изменено – Авт.) распивал спиртное на территории полигона «Погоново». Когда он обнаружил, что из его личного автомобиля пропали два ящика с водкой, рассвирепел.

- Пьяный офицер 4 раза ударил спавшего рядового Степана Цымбала, а потом велел ему отыскать и вернуть водку, - рассказывает адвокат Сергей Локтев. - Солдат, не имевший отношения к пропаже водки, предложил капитану деньги, но тот отказался.

На допросе свидетели сказали, что видела, как у Степана в тот момент на глаза навернулись слезы. Он был расстроен и испуган, немного даже заикался.

Отметим, что после долгого расследования, которое изначально возбудили по факту убийства, прекратили. Не нашлось оснований и для того, чтобы привлечь к ответственности за доведение до самоубийства. Офицеру вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

- По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы, - уточняет юрист.

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