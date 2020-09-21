Пилота вертолета, рухнувшего во дворе частного дома в Сочи, осудят спустя 4 года после ЧП

Фото с места крушения.

Эта авиакатастрофа произошла в 2016 году. Тогда 1 ноября в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера рухнул вертолет с людьми прямо на жилой дом.

Машина заходила на посадку. На борту, как выяснилось позже, находились пятеро молодых людей из Москвы.

Фото с места крушения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вместе с пилотом они отправились в экскурсионный полет над Сочи. Но, не успев взмыть в небо, винтокрылое такси резко вильнуло в сторону и с размахом рухнуло на частный сектор в нескольких километрах от Олимпийского парка, где должно было приземлиться…

Фото: ЮРПСО.

Двое пассажиров - Мария Клименкова и Александр Храпун - погибли, остальные молодые люди чудом выжили. К прежней жизни удалось вернуться Анне Штеклейн. У девушки был перелом голени, ушиб позвоночника.

Анастасия Энгельгардт во время крушения получила черепно-мозговую травму, у нее был перелом позвоночника, девять сломанных ребер. Повредил позвоночник и Иван Вишняков, у него был задет спинной мозг, из-за этого он больше не сможет ходить.

1 ноября 2016 года с ужасом вспоминает и жительница Сочи Татьяна Литвинова. Именно к ней во двор рухнул вертолет. Машина раздавила новенькую Kia Sportage семьи Литвиновых, полностью снесла хозпостройку - навес, бытовую кладовую комнату.

Пострадавшая семья Литвиновых получила лишь часть компенсации.

Однако, кто виноват в крушении вертолета, почти четыре года было не ясно. Долгое время основной версией у правоохранителей было неисправное техническое состояние вертолета. Но в итоге после тщательного расследования следователи считают, что в авиакатастрофе виноват пилот вертолета.

- По данным следствия, пилот вертолета во время ознакомительного полета по маршруту Олимпийский парк - Красная Поляна совершил опасный маневр рядом с береговой линией, - сообщает пресс-служба Московского регионального управления на транспорте СК РФ. - Из-за чего воздушное судно потерпело крушение.

Пилот свою вину отрицает.

Как сообщают следователи, ущерб собственнику вертолета превысил 53 миллиона рублей.

Свою вину пилот не признал. Однако следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте считают, что собрано достаточно доказательств. Дело уже направили в суд.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Сочи на дом упал экскурсионный вертолет

Во вторник, 1 ноября, в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера упал вертолет. Средь бела дня вертолет АS-350B3 предприятия «Ельцовка» рухнул прямо на частный сектор в районе Имеритинской низменности как раз неподалеку от Олимпийского парка. Машина заходила на посадку в ближайшей бухте, возвращаясь с обзорной экскурсии (подробности)

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В сознание пришла 25-летняя Анна Штеклейн.

- Последнее, что я помню, это то, как мы взлетели, я начала снимать Сочина телефон. О том, как мы упали, как меня вытащили, не помню. Очнулась уже в больнице (читайте далее)

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