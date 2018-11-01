Два года после крушения вертолета в Адлере: Выжившая в авиакатастрофе девушка занялась благотворительностью
Со дня крушения вертолета в Адлере прошло ровно два года. 1 ноября 2016-го пятеро молодых людей из Москвы вместе с пилотом отправились в экскурсионный полет над Сочи. Но, не успев взмыть в небо, винтокрылое такси резко вильнуло в сторону и с размахом рухнуло на частный сектор в нескольких километрах от Олимпийского парка, где должно было приземлиться…Двое пассажиров - Мария Клименков и Александр Храпун - погибли, остальные молодые люди чудом выжили.
3D-модель падения вертолета. Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..
- Раньше я работала в компании, которая занималась оснащением клиник по всей стране. Что удивительно, - я лично контролировала поставку техники в сочинскую больницу №4, где впоследствии сама и оказалась, - признается 27-летняя Анастасия Энгельгардт. - Иван же занимался поставкой оборудования для острого диализа. Потому все врачи его тоже прекрасно знали.
Тот день навсегда изменил жизнь молодых людей. Во время крушения Анастасия получила черепно-мозговую травму, у нее был перелом позвоночника, девять сломанных ребер. Повредил позвоночник и Иван Вишняков, был задет спинной мозг.
- Мне сделали фиксацию позвоночника. Благодаря этому после долгой реабилитации мне удалось встать и научиться заново ходить. У Ивана, к сожалению, был очень сильный разрыв спинного мозга. Потому он прикован к инвалидному креслу - ходить он не сможет, - говорит Анастасия. - Но это не мешает нам продолжать работать, отдыхать с друзьями, не мешает нам жить вместе.
После авиакатастрофы девушка организовала свой благотворительный фонд «Во благо», который нацелен на поддержку молодых онкологов. Организация оплачивает им образовательные гранты. Стоит сказать, пятерым молодым специалистам они уже оплатили ординатуру в НИИ онкологии имени Петрова.
- Я и Ваня на собственном опыте знаем, что такое найти врача, который не только вытащит тебя с того света, но и поможет вернуть веру в себя, - продолжает Анастасия. - Нам с такими очень повезло в свое время. Хочется, чтобы не только нам.
К прежней жизни удалось вернуться и 26-летней Анне Штеклейн. У девушки был перелом голени, ушиб позвоночника.
Анна (слева) и Анастасия по-прежнему общаются.
- Из нас троих у Ани, к счастью, было меньше всего травм, - рассказывает Анастасия Энгельгардт. - С ней мы по-прежнему общаемся.
1 ноября 2016 года вспоминает и жительница Сочи Татьяна Литвинова. Именно к ней во двор рухнул вертолет. Машина раздавила новенькую Kia Sportage семьи Литвиновых, полностью снесла хозпостройку - навес, бытовую кладовую комнату.
Фото с места крушения. Фото: пресс-службы МАК.
- Представители авиакомпании обещали выплатить нам всю сумму полностью, однако мы получили лишь часть страховки - за машину нам выплатили 180 тысяч рублей. Когда нам придут остальные средства, не знаем, - говорит Татьяна Литвинова. - Жить как-то надо было продолжать, потому восстанавливали мы все за свой счет. Потратили около 250 тысяч рублей.
Однако, кто виноват в крушении вертолета, до сих пор не ясно. По-прежнему основная версия у правоохранителей - неисправное техническое состояние вертолета.
Пострадавшая семья Литвиновых получила лишь часть компенсации.
Обломки машины еще год назад направили во Францию на завод-изготовитель для оценки произошедшего, проверки технической исправности вертолета.
- По данному авиационному происшествию проведены все необходимые исследования и экспертизы, - объяснили в Международном авиационном комитете. - После получения и рассмотрения соответствующих комментариев. Окончательный отчет будет утвержден и направлен в заинтересованные органы и организации.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В Сочи на дом упал экскурсионный вертолет
Во вторник, 1 ноября, в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера упал вертолет. Средь бела дня вертолет АS-350B3 предприятия «Ельцовка» рухнул прямо на частный сектор в районе Имеритинской низменности как раз неподалеку от Олимпийского парка. Машина заходила на посадку в ближайшей бухте, возвращаясь с обзорной экскурсии (подробности)
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- Предварительные обстоятельства авиационного происшествия указывают на то, что командир вертолета мог осуществлять коммерческую деятельность по предоставлению экскурсионных полетов, то есть предоставлять платную услугу (читайте далее)
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