Два года после крушения вертолета в Адлере: Выжившая в авиакатастрофе девушка занялась благотворительностью

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-01T15:12:53+03:00

Анастасия Энгельгардт два года назад отмечала свое 25-летие. Фото: instagram.com/a_engelgardt

Виновных в трагедии до сих пор не наказали [фото, видео]

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Со дня крушения вертолета в Адлере прошло ровно два года. 1 ноября 2016-го пятеро молодых людей из Москвы вместе с пилотом отправились в экскурсионный полет над Сочи. Но, не успев взмыть в небо, винтокрылое такси резко вильнуло в сторону и с размахом рухнуло на частный сектор в нескольких километрах от Олимпийского парка, где должно было приземлиться…Двое пассажиров - Мария Клименков и Александр Храпун - погибли, остальные молодые люди чудом выжили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/587534" frameborder="0"></iframe> 3D-модель падения вертолета. Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..

- Раньше я работала в компании, которая занималась оснащением клиник по всей стране. Что удивительно, - я лично контролировала поставку техники в сочинскую больницу №4, где впоследствии сама и оказалась, - признается 27-летняя Анастасия Энгельгардт. - Иван же занимался поставкой оборудования для острого диализа. Потому все врачи его тоже прекрасно знали.

a_engelgardt Пусть это будет здесь!Ваня-человек величайшей воли,силы и мужественности!Мой стимул,опора и вера! Сегодня он организовал для нас романтичный ужин на пирсе

Тот день навсегда изменил жизнь молодых людей. Во время крушения Анастасия получила черепно-мозговую травму, у нее был перелом позвоночника, девять сломанных ребер. Повредил позвоночник и Иван Вишняков, был задет спинной мозг.

a_engelgardt Вот как идёт мой процесс восстановления

- Мне сделали фиксацию позвоночника. Благодаря этому после долгой реабилитации мне удалось встать и научиться заново ходить. У Ивана, к сожалению, был очень сильный разрыв спинного мозга. Потому он прикован к инвалидному креслу - ходить он не сможет, - говорит Анастасия. - Но это не мешает нам продолжать работать, отдыхать с друзьями, не мешает нам жить вместе.

a_engelgardt Вместе встречать рассветы на берегу 03:40

После авиакатастрофы девушка организовала свой благотворительный фонд «Во благо», который нацелен на поддержку молодых онкологов. Организация оплачивает им образовательные гранты. Стоит сказать, пятерым молодым специалистам они уже оплатили ординатуру в НИИ онкологии имени Петрова.

- Я и Ваня на собственном опыте знаем, что такое найти врача, который не только вытащит тебя с того света, но и поможет вернуть веру в себя, - продолжает Анастасия. - Нам с такими очень повезло в свое время. Хочется, чтобы не только нам.

К прежней жизни удалось вернуться и 26-летней Анне Штеклейн. У девушки был перелом голени, ушиб позвоночника.

Анна (слева) и Анастасия по-прежнему общаются.

- Из нас троих у Ани, к счастью, было меньше всего травм, - рассказывает Анастасия Энгельгардт. - С ней мы по-прежнему общаемся.

1 ноября 2016 года вспоминает и жительница Сочи Татьяна Литвинова. Именно к ней во двор рухнул вертолет. Машина раздавила новенькую Kia Sportage семьи Литвиновых, полностью снесла хозпостройку - навес, бытовую кладовую комнату.

Фото с места крушения. Фото: пресс-службы МАК.

- Представители авиакомпании обещали выплатить нам всю сумму полностью, однако мы получили лишь часть страховки - за машину нам выплатили 180 тысяч рублей. Когда нам придут остальные средства, не знаем, - говорит Татьяна Литвинова. - Жить как-то надо было продолжать, потому восстанавливали мы все за свой счет. Потратили около 250 тысяч рублей.

Однако, кто виноват в крушении вертолета, до сих пор не ясно. По-прежнему основная версия у правоохранителей - неисправное техническое состояние вертолета.

Пострадавшая семья Литвиновых получила лишь часть компенсации.

Обломки машины еще год назад направили во Францию на завод-изготовитель для оценки произошедшего, проверки технической исправности вертолета.

- По данному авиационному происшествию проведены все необходимые исследования и экспертизы, - объяснили в Международном авиационном комитете. - После получения и рассмотрения соответствующих комментариев. Окончательный отчет будет утвержден и направлен в заинтересованные органы и организации.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Сочи на дом упал экскурсионный вертолет

Во вторник, 1 ноября, в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера упал вертолет. Средь бела дня вертолет АS-350B3 предприятия «Ельцовка» рухнул прямо на частный сектор в районе Имеритинской низменности как раз неподалеку от Олимпийского парка. Машина заходила на посадку в ближайшей бухте, возвращаясь с обзорной экскурсии (подробности)

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- Последнее, что я помню, это то, как мы взлетели, я начала снимать Сочинателефон. О том, как мы упали, как меня вытащили, не помню. Очнулась уже в больнице (читайте далее)

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- Предварительные обстоятельства авиационного происшествия указывают на то, что командир вертолета мог осуществлять коммерческую деятельность по предоставлению экскурсионных полетов, то есть предоставлять платную услугу (читайте далее)