Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 сентября 2020: в регионах пророчат вторую волну инфекции

Регионы готовятся к новой волне инфекции

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 26 сентября 2020 года. За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: выявлено 93 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13408 человек.

В оперштабе отметили, что в числе заболевших девять детей из Крыловского района, Краснодара и Сочи. За предыдущие сутки коронавирусом на Кубани заболели 28 детей.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 2 октября. Но уже сейчас очевидно, что он будет в очередной раз продлен. Число заболевших COVID-19 не падает. Ежедневная статистика свидетельствует, что на Кубани первый этап эпидемии еще не пройден. Между тем, властям регионов, где инфекция свирепствовала весной, рекомендовано готовиться ко второй волне пандемии. И для того чтобы избежать нового карантина, подкосившего экономику страны, санитарные врачи настоятельно просят исполнять хотя бы тот минимум требований, который действует сейчас.

Так, к примеру, родителей школьников и детсадовцев убеждают находиться в защитных масках в общественных местах, включая то время, когда они приводят детей в учебное заведение. В Краснодаре, остающемся пока самым зараженным городом региона, несколько классов в школах отправлены на удаленку из-за вспышки коронавируса.

Пока об усилении ограничительных мер в Краснодарском крае речи не идет. Однако все может измениться, когда вместе с холодами придут и сезонные инфекции. Ослабленному простудными болезнями организму еще проще будет подцепить и грозный COVID-19.

Людям старше 65 лет рекомендовано поберечься и отсидеться дома. Статистика смертности в регионе показывает, что именно пожилым людям не стоит пренебрегать рекомендациями эпидемиологов.

Коронавирус в Анапе 26 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено случаев опасной инфекции

Коронавирус в Сочи 26 сентября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 8.

Коронавирус в Геленджике 26 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 26 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 26 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев не зарегистрировано.

Коронавирус в Горячем Ключе 26 сентября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки заразились 3 человека.