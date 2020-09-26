Обзор матча Краснодар - Сочи 26 сентября 2020 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

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Матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи» не принес неожиданностей. Его итогом стала результативная ничья.

В первом тайме на пятой минуте с пенальти открыл счет Кристиан Нобоа.

Напомним, что в судьбоносном матче, когда ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место РПЛ, Кристиан Нобоа – был признан лучшим игроком матча.

Во втором тайме «Сочи» доигрывал матч в меньшинстве – на 55-й минуте был удален защитник Кирилл Заика.

«Быки» моментально воспользовались моментом, забив гол на 59-й минуте. Таким образом, счет сравнялся 1:1. Мяч в ворота отравил защитник «Краснодара» Сергей Петров.

В матче 9 тура Российской премьер-лиги «Сочи» принимал «Краснодар» на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке.

Стадион "Фишт" в Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

Прогнозы букмекеров на матч Сочи – Краснодар 26 сентября 2020 оправдались.

«Краснодар» - оказался фаворитом предстоящего матча. Игра закончилась результативной ничьей.

Амбициозные «барсы» еще недавно лидировали в турнирной таблице, а «быки» рассчитывали на что-то большее. Тренерам «Краснодара» наверняка придется дать отдохнуть лидерам перед ответным матчем против ПАОКа в Лиге Чемпионов. Игра 30 сентября для них – самая важная в сезоне.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что защитник футбольного клуба "Сочи" аргентинец Эммануэль Маммана поделился своим отношением к русским традициям. Он сказал, что в России часто пьют водку.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Сочи - 1:1 (2:0). Голы: Нобоа, 5, Петров, 59.

Статистика личных встреч Сочи – Краснодар 26 сентября 2020

«Сочи» и «Краснодар» встречались в премьер-лиге дважды. В прошлом сезоне «Краснодар» победил дома 3:0, «Сочи» в марте выиграл на «Фиште» - 2:0. Тот матч проходил без зрителей.