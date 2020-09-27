Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 сентября 2020: гости и болельщики Гран-при России Формулы 1 носят маски в обязательном порядке

Фото: пресс-службы АНО «Росгонки»

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 27 сентября 2020 года. За прошедшие сутки прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших: выявлено 95 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 13596 человек.

По данным оперативного штаба региона показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 239,6.

Не смотря на сложную эпидситуацию, Сочи постепенно возвращается к нормальной жизни, возобновляется проведение мероприятий. В эти выходные на курорте стартовал российский этап «королевских гонок».

- Ношение медицинских масок является обязательным требованием на всей территории проведения Гран-при России 2020, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АНО «Росгонки».

Ежедневно мобильными группами управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи проводится мониторинг работы предприятий общепита Олимпийского парка. Специалисты проверяют соблюдение масочного режима, социальной дистанции, наличие антисептиков для обработки рук, а также выполнение графика уборки и дизенфекции всех контактных поверхностей.

Коронавирус в Анапе 27 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено случаев опасной инфекции

Коронавирус в Сочи 27 сентября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 27 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 27 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 4 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 27 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев не зарегистрировано.

Коронавирус в Горячем Ключе 27 сентября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки не выявлено случаев опасного заболевания.