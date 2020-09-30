Ливни в Краснодарском крае 30 сентября 2020: ожидается продолжение дождей и подтопления

Фото Twitter

С 30 сентября по 2 октября синоптиками прогнозируются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-23 м/с.

- Ливни уже прошли в Ейском, Приморско-Ахтарском, Геленджикском, Темрюкском районах, в Большом Сочи, Анапе, Новороссийске,- сообщает ГУ МЧС по краю.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю развернут оперативный штаб.

Ранее «Комсомолка» сообщала о последствиях ливней в Новороссийске и Анапе, где потоками воды затопило улицы.

Но и это только начало. По данным МЧС, после 17 часов ливни придут в Краснодар.

В городе готовятся к работе к работе 20 водооткачивающих машин и 15 мотопомп.