Вторая волна изоляции: в Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли на Кубани нового карантина

Татьяна Гречаная Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарский край погрузился в негу бабьего лета. Очередной по-настоящему летний месяц позволяет сдержать волну сезонный простуд, захлестнувших другие регионы страны. Но напряжение повисло в воздухе. Власти пока еще вежливо, но снова напоминают, что не надев масок, можно схлопотать штраф. А для пущей убедительности приводят цифры по нарушителям — 191 жителя края наказали по административной статье до 30 тысяч рублей.

Несмотря на все уговоры и даже угрозы властей, в общественном транспорте - главном рассаднике инфекций - пассажир в защитной маске выглядит белой вороной. Зато большинство испытывают, похоже, признаки настоящего психоза из-за пережитой трехмесячной изоляции.

- Предпосылок для новых ограничений я не вижу, - успокоил жителей глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Но и открывать заведения, оставшиеся на карантине пока нельзя.

Такой бы страх изоляции да в мирных целях, дают понять эпидемиологи.

- Носили бы маски, мыли руки, не собирались толпами, глядишь, и победили бы грозную инфекцию, - говорит «КП» - Кубань» замглавного санитарного врача Татьяна Гречаная.

К слову, резкого роста числа заболевших, которых сейчас итак ежедневно под сотню, пока специалисты не ждут.

- Второй волны у нас в ближайшее время не будет, - тем не менее прогнозирует замглавы ведомства. - Но надеемся на гражданскую сознательность земляков.

К слову, вероятность того, что в Краснодарском крае вновь введут карантин и поездки по пропускам, действительно, крайне мала.

Во-первых, потому, что экономика региона не выдержит новых запретительных мер. Дефицит бюджетов из-за вынужденного простоя, по предварительным подсчетам, итак уже исчисляется миллиардами.

- По самым мрачным прогнозам, он составит около 2,3 миллиардов рублей, - анонсировал на недавнем брифинге с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов.

По этой причине уже пришлось отложить несколько серьезных проектов. Так до лучших времен перенесли строительство Набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста, к примеру.

Во-вторых, карантин, по словам специалистов уже сделал свое дело. За несколько месяцев борьбы с коронавирусом, медики в регионе получили нужный опыт и научились быстрее и эффективнее определять врага.

- За время пандемии появилось несколько протоколов лечения коронавируса. В Краснодарском крае придерживаются всех схем, опробованных ведущими инфекционистами в стране и в мире. Это и специальные противовирусные препараты и поддерживающая терапия, - пояснил врач-инфекционист Игорь Люлин. - Для профилактики применяются препараты группы интерферонов.

В изоляции сейчас убедительно просят, закрепив это законодательно, сидеть только тех, кто такую встречу с вирусом вряд ли выдержит. И это тоже уже практически выверено. Умирают от COVID-19 люди преклонного возраста с «букетом» хронических болячек.

Чтобы не попасть в застенки «ковид»-госпиталей, нужно всего лишь соблюдать несколько несложных правил: избегать больших компаний (где кто-то может просто не сказать, что болен), носить защитные маски при входе в транспорт и в закрытые помещения, тщательнее мыть руки. Пусть каждый, кто приболел, но «точно не «ковид», оградит своих коллег и родных от заразы, просто оставшись дома.