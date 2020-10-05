Ни масок, ни дистанции, ни страха эпидемии: Толпы туристов заполонили пляжи Сочи в октябре

На пляже в Сочи - толпы. Фото: sochi_hot_hotel

Побережье Черного моря в Краснодарском крае погрузилось в негу бабьего лета. И солнечная погода вновь отключила у гостей и жителей курортов чувство самосохранения.

- Вчера была на пляже. Народу - ступить негде. Вода комфортная, многие купаются. Но столпотворение не в воде, на берегу, - рассказывает "КП" - Кубань" одна из жительниц Сочи. - Очень солнечно, море, как слеза - такая красота бывает только летом.

Октябрем и не пахнет. Вот и творчески изобретательные разносчики кукурузы - на месте, из кафешек совсем по-летнему орет музыка.

- Все лежаки заняты, а отдыхающие днем прячутся под зонтиками, боясь обгореть, - говорят местные.

Такая популярность идет вразрез с предостережениями Роспотребнадзора. Инфекция всегда там, где слишком людно, говорят в ведомстве.

Между тем, эпидемиологи уже хором пророчат вторую волну коронавируса, продумывая для сограждан очередные превентивные меры. Цифры заболевших медленно, но верно ползут вверх в статистиках по всей стране. Власти пока еще вежливо, но уже настойчиво убеждают надевать маски и рассредотачиваться в общественных местах. Они напоминают, что за нарушение (вновь актуального!) масочного режима наказывают.

- Эпидобстановка в Краснодарском крае очень тревожная. Количество больных велико, - сообщают в оперштабе по коронавирусу.

К слову, сегодня, 5 октября, мэр Краснодара на своей планерке призвал предпринимателей помочь городу с покупкой автомобилей скорой помощи.

- Хочется обратиться к нашим бизнесменам, если у кого-то есть возможность закупить автомобили скорой помощи и передать учреждениям здравоохранения, будем благодарны, - сказал Евгений Первышов.

Жителей и гостей Краснодарского края просят выполнять простые правила защиты от инфекции. Но пока достучаться до их сознания не получается.