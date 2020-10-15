В Адыгее из-за коронавируса продлили школьные каникулы

Скрин: @muratkumpilov

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов записал видеообращение по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Адыгее. Он объявил, что в школах республики будут продлены каникулы. Учащиеся будут отдыхать две недели с 26 октября.

- Очень прошу вас прислушаться, беречь себя, своих близких и родных, своих старших, - сказал он.

По словам Мурата Кумпилова, эпидобстановка в республике сложная.

- Сегодня в учреждениях минздрава находится более 500 заболевших, которых мы лечим в стационарах и амбулаторном режиме. У нас была 580 предельная численность коек, мы на сегодняшний день развернули уже 740, - отметил глава Адыгеи.

Он обратил внимание, что в течение недели будет развернуты еще койко-мета в больницах, их число достигнет 800.

- В связи со сложившейся эпидобстановкой, мы провели заседание оперативный штаб и усиливаем работу всех служб и ведомств по соблюдению всех норм Роспортебнадзора, - продолжил Мурат Кумпилов. - Хочу сказать, что мы видим в числе источников распространения инфекции - дни рождения, свадьбы, похороны, где собирается большое количество людей. Поэтому мы усиливаем указ ограничения, будем отменять все массовые мероприятия.

Он считает, что значительно повлиять на снижение распространения коронавируса поможет масочный режим и соблюдение других рекомендаций Роспотребнадзора.

В Адыгее с 15 октября усилили контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. По данным министерства здравоохранения республики, в трех ковидгоспиталях Адыгеи сейчас находятся 546 пациентов, 20 — в реанимации, 4 — на аппаратах ИВЛ. Амбулаторное лечение получают 551 человек. 39 человек жителей Адыгеи скончались с подтвержденным диагнозом – коронавирусная инфекция.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что стали известны подробности состояния заболевшего коронавирусом главы Адыгеи. Мурат Кумпилов слег с инфекцией в сентябре. Напомним, о своей болезни президент республики Адыгея сообщил на официальной странице в соцсети.