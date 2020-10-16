Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 октября 2020: Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим в регионе

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 16 октября 2020 года. За прошедшие сутки продолжает прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших: выявлено 106 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 15495 человек, среди которых 1337 - дети

По данным регионального оперативного штаба показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 273,0.

Глава региона Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани и продлил режим повышенной готовности до 31 октября. Он подписал соответствующее постановление.

Документ предписывает носить индивидуальные средства органов дыхания не только в помещении, но и на воздухе - в местах массового пребывания людей.

- Жители обязаны использовать маски не только при посещении различных объектов, но и на улице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в Адыгее. В республике из-за коронавируса на неделю продлили школьные каникулы. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов записал видеообращение по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Адыгее.

В республике с 15 октября усилили контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. По данным министерства здравоохранения, в трех стационарах Адыгеи сейчас находятся 546 пациентов, 20 — в реанимации, 4 — на аппаратах ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 551 человек. 39 человек жителей республики скончались с подтвержденным диагнозом – коронавирусная инфекция.

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