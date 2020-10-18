Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 октября 2020: краевой оперштаб выпустил наглядное пособие по масочному режиму

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По данным краевого оперштаба, за истекшие сутки в регионе выявлено 102 случая заболевания COVID 19. Режим повышенной готовности в крае продлен до конца октября. Число выявленных случаев коронавируса остается относительно стабильным, но почти каждый день вот уже третью неделю оно превышает сотню.

Больше всего заражается людей в Краснодаре, на втором месте идет Сочи.

Региональный оперативный штаб накануне выпустил наглядное пособие по соблюдению масочного режима. Если вкратце-маску предписывается носить практически всем и везде.

Особенно это важно в местах массового скопления людей-в торговых центрах, скверах, на остановках общественного транспорта и в тому подобных местах. Исключение составляют лишь дети до 6 лет, которым маски можно не надевать.

Напомнил оперштаб и об ответственности за несоблюдение масочного режима. Это может быть как предупреждение, так и вполне ощутимый штраф-до 30 тысяч рублей.

Между тем, промышленность края приспосабливается к требованиям времени - в Динском районе начали выпуск аппаратов для обеззараживания воздуха.

При этом планы у производителей впечатляющие-они собираются делать до 1 тысячи рециркуляторов в месяц. Предполагается, что мощности предприятия пойдут на удовлетворение спроса внутри региона.

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