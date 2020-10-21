«Вау, какой вратарь!»: Матвей Сафонов поразил Францию своей игрой против «Ренна»

Матвей Сафонов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Ренн» - «Краснодар» (1:1) признан Матвей Сафонов. Такое решение приняли в УЕФА и вряд ли с ним возможно поспорить.

Вратарь «черно-зеленых» провел блестящий матч, совершил шесть сейвов. Сопернику удалось поразить ворота только с пенальти, но даже в этой ситуации Матвею не хватило всего нескольких сантиметров, чтобы спасти команду.

Оставшийся в Краснодаре полузащитник «горожан» Реми Кабелла отреагировал на фантастическую игру партнера, опубликовав зеленое сердце в твиттере. Бывший тренер «горожан» Игорь Шалимов поставил Сафонову пятерку с плюсом. Игрой вратаря впечатлены не только российские болельщики.

Французское издание L'Équipe оценило игру Матвея Сафонова оценкой 8 баллов, признав, что он был лучшим игроком на поле в этот вечер.

Болельщики «Ренна» раздосадованы ничьей, они явно рассчитывали на большее, но многие в восторге от перфоманса вратаря «Краснодара». Вот лишь некоторые комментарии от фанатов соперника россиян, которые они оставили на странице своей команды в Facebook:

«У русских очень хороший вратарь, и нам очень не повезло».

«Большой вратарь!»

«Краснодар» может сказать спасибо своему вратарю. У нас было несколько шансов, которые могли решить исход игры. Что ж, пусть это будет уроком».

«Мы могли стать первыми в группе, но вратарь был слишком хорош».

«Хочу выделить грандиозный матч российского вратаря, который сегодня был лучшим на поле»

«У них очень хороший вратарь, который сегодня нас огорчил».

«Очень обидно, вратарь провел матч своей жизни»

«Вау, какой вратарь!»

Сам Матвей пообещал, что команда готова удивлять «Челси» в предстоящем матче.

- Свою игру оценивать не буду, ее нужно сначала разобрать с тренером. Я очень рад, что мы заработали очко, мы выглядели достойно и могли добиться победы, - заявил Матвей Сафонов после матча. - Было тяжело начинать, но команда освоилась. Мы распробовали этот турнир, нам понравилось и мы готовы дать бой в следующем матче «Челси».

Нам тоже понравилось, Матвей! Продолжай удивлять Европу!