Родники Кубани: насколько безопасна целебная вода Горячего Ключа?

К экспедиции готовы! Участники проекта едут искать чистую воду. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Выбирая маршрут для третьей экспедиции проекта «Родники Кубани», созданного «КП» совместно Кубанским бассейновым водным управлением, мы остановились на Горячем Ключе неслучайно. Этот зеленый городок в предгорьях на всю Россию славится своими целебными водами, живописными водопадами, чистым воздухом, первозданным лесом. Сюда стекается огромный поток туристов – от ценителей спокойного санаторного отдыха до экстремалов, ищущих острые ощущения в походах. А значит, проверить чистоту природных источников Горячего Ключа просто необходимо ради безопасности людей. Нашу идею поддержал филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», став генеральным партнером экспедиции. Вот уже второй раз исследовать пробы воды будет экологическая лаборатория "ЭкоДело". В этот раз мы отправились в путь на трех автомобилях. И снова нашим негласным условием стало наличие хотя бы одного телефона со связью МТС в каждой машине. Это уже стало нашей традицией – отправляясь в путь, быть готовым к любым испытаниям. И если одна машина по какой-то причине отстанет и собьется в пути, мы всегда будем на связи друг с другом. Опыт предыдущих двух экспедиций нас научил всегда держать туз в рукаве (вернее симку МТС в телефоне).

СПРАВКА «КП»

Древняя здравница

Горячий Ключ получил статус бальнеологического курорта еще в 1864 году, став одним из старейших в предгорьях Кавказа. Но поправить здоровье сюда приходили люди задолго до образования курорта. Природа Горячего Ключа славится своей исцеляющей способностью уже на протяжении нескольких веков. Согласно археологическим исследованиям, древние люди жили в районе современного города около 300 тысяч лет назад. И уже тогда они с большим почитанием относились к целебным водам курорта. Правда, предпочтение они отдавали сероводородным источникам. Археологи обнаружили приспособления для водолечения древних людей – примитивные купели, вырубленные в скалах или выкопанные в земле.

Сегодня это современный курорт с массой официальных и «диких» природных источников. Кроме того, на территории города отсутствуют промышленные предприятия и на многие километры вокруг простираются густые леса. Поэтому даже воздух здесь обладает оздоравливающим эффектом.

Каждый из нас в ответе перед природой

В этой поездке генерального партнера проекта представляла заместитель начальника службы производственного контроля по охране окружающей среды филиала «Краснодар бурение» «Газпром бурение» Нэля Малеванская. Она сразу заявила, что ни минуты не сомневалась в необходимости своего участия в проекте. По ее словам, каждый из нас в ответе перед природой – именно этот принцип лежит в основе работы всей компании.

- Как эколог, я считаю, что родники являются центральным компонентом ландшафта. Кроме того, они уникальны как некоторые памятники природы. Поэтому необходимо их сохранить для следующих поколений. Но на сегодняшний день я оцениваю экологическое состояние в Краснодарском крае, как критическое ввиду высокой антропогенной нагрузки. Основные причины – большой наплыв туристов в сезон, обилие автомобильного транспорта, развитая промышленность, сельское хозяйство. Все это наносит урон природной среде. И с каждым годом нагрузка эта возрастает. Поэтому если сейчас не попытаться что-то изменить, то через несколько лет может оказаться уже поздно, - объяснила Нэля Малеванская.

- Ваше предприятие заботится о природе? Вы ведете мониторинг окружающей среды, чтобы оценить влияние производства на окружающую среду?

- Обязательно. Мы проводим мониторинг всех компонентов природной среды в комплексе. В фокусе нашего внимания и почва, и вода, и атмосферный воздух. Проводим производственно-экологический контроль, заключаем договоры с организациями и лабораториями, которые проводят нам анализ почвы, воды и атмосферного воздуха на наличие загрязнений. На основании этих данных «Газпром бурение» проводит рекультивационные работы. Чтобы снизить нагрузку на природу, наша компания разработала целый комплекс мер. В частности, это кустовое расположение скважин на промыслах, внедрение методов горизонтального и наклонного бурения и многое другое. Использование прогрессивных методов бурения позволяет сократить количество производственных отходов, уменьшить площади под их хранение, а также исключить нарушения и загрязнения земель при эксплуатации. Учитывая все это, думаю, можно сказать, что наше предприятие экологически чистое, - рассказала Нэля Малеванская.

- Что касается экологии Кубани, что страдает больше всего - почва, воздух, вода?

- Природа получает урон в комплексе. Загрязнению подвержены все ее компоненты. Море грязное, из-за того, что много туристов, что недобросовестные граждане осуществляют несанкционированный слив неочищенных вод. Пожалуй, можно отметить, что в целом у населения слабо развита экологическая культура. Поэтому необходимо развивать и это направление - уделить внимание экологическому воспитанию и думаю это по силам каждому жителю края.

- А ваша кампания проводит такую работу?

- Конечно! Причем, можно сказать, эта работа начинается с себя. В ООО «Газпром бурение» введена экологическая политика, направленная на повышение культуры среди работников общества. Каждый сотрудник компании стремится к тому, чтобы пагубно не влиять на окружающую среду. У нас принято ответственное обращение с отходами. Кроме того, компания стремится привлекать к проблемам экологии не только сотрудников. «Краснодар бурение» проводит экологические акции для населения, в частности, по сбору макулатуры и батареек. Помимо этого, мы объясняем взрослым и детям, как важно беречь природу и заботиться о ней.

Засорение и загрязнение – главные беды

Руководитель Кубанского бассейнового водного управления Роман Авдеев.

Руководитель Кубанского бассейнового водного управления (КБВУ) Роман Авдеев подтвердил, что экология Кубани, в частности, водных объектов находится не в лучшем состоянии. Так, специалисты КБВУ разработали и проанализировали схемы комплексного использования и охраны водных объектов Краснодарского края. Анализ показал, что основными проблемами, характерными для водных объектов зоны деятельности Кубанского БВУ, является их загрязнение, засорение, истощение, а также нарушение гидрологического режима. Проблема серьезная и решать ее нужно в комплексе. И важной частью этой работы является просветительская деятельность с жителями нашего края.

- Ежегодно наше управление проводит мероприятия с детьми и молодежью на тему бережного отношения к водным объектам. Это, в том числе, конкурсы детского рисунка, открытые уроки в школах, также проводятся совместно с молодежью экологические акции по уборке береговых полос водных объектов. Мы считаем необходимым начинать экологическое воспитание с самого раннего возраста. Эта деятельность направлена на развитие экологического мировоззрения и формирование социальной ответственности у детей и молодежи перед обществом за сохранность природных богатств страны, - подчеркнул Роман Авдеев.

Вода ушла в трубу

Между тем мы пересекли городскую черту Горячего Ключа. Исследовать природные источники мы начали с родника Пеученкова, расположенного в правой стороне от переезда при въезде в город. По крайней мере, его местонахождение там нам обещала карта. Наши машины пришлось оставить на грунтовке около жилых домов на улице Суворова. Путь пролегал по лесным разбитым грунтовкам, преодолеть которые под силу только вездеходу. Однако никакого родника в «точке Х», отмеченной на карте, мы не нашли. К счастью, в лесу мы встретили местных жителей, которые и рассказали нам о судьбе пропавшего источника.

- Раньше здесь бил источник. Но еще в 70-х годах его по трубам пустили, а сам источник зарыли. Теперь родниковая вода в наши дома заведена – считай, две улицы снабжает, - пояснил хозяин одного из близлежащих домовладений, представившийся Владимиром.

Его спутница Маргарита согласилась показать нам еще один ключ – находится он неподалеку, но никак не связан с источником-водопроводом. Родник спрятался в густых зарослях крапивы, малины и прочей растительности. Поэтому без посторонней помощи мы бы его не нашли.

Специалисты лаборатории «ЭкоДело» приступили к отбору проб в специальные стеклянные бутылки. На каждый показатель – своя тара. Потом все сосуды поместили в контейнер с хладагентом, необходимым для охлаждения. Как пояснил замгенерального директора лаборатории «ЭкоДело» Илья Николаев, это необходимо для того, чтобы сохранить пробу, ведь если вода «умрет», то ни о какой достоверности исследования не может быть и речи.

Исцеляющий святой

Специалисты проверили, что скрывает источник Святого Пантелеймона. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Затем мы отправились к популярному далеко за пределами Горячего Ключа источнику Святого Пантелеймона. Родник получил имя одного из наиболее почитаемых на Руси святых неслучайно. Святого Пантелеймона еще при жизни признали великим целителем, который безвозмездно помогал всем страждущим. Сегодня верующие христиане обращаются к нему с молитвами об исцелении. Считается, что Святой Пантелеймон покровительствует и больным, и докторам. Воды этого источника тоже считаются целебными, поэтому многие приезжают в Горячий Ключ именно «за здоровьем».

Источник Святого Пантелеймона расположен неподалеку от Дантова ущелья – одной из самых популярных достопримечательностей Горячего Ключа. Это территория санаториев, поэтому и родник благоустроен. Его минеральная вода течет из трубы в каменном гроте, украшенном бронзовой иконой Святого целителя. Специалисты лаборатории вновь приступили к отбору проб. Процесс этот несколько затянулся. Струйка источника еле сочилась, а после наполнения каждого сосуда мы уступали место обитателям санаториев, которые со стаканами в руках шли к источнику за исцеляющей водичкой. Наконец, пробы отобраны и упакованы в специальный бокс – пора срочно отправлять их в лабораторию. Ведь точность анализа зависит, в том числе, и от времени доставки проб в лабораторию.

Для каждого показателя - своя методика

Как сообщил заместитель генерального директора экологической лаборатории «ЭкоДело» Илья Николаев, на точность анализа влияют многие факторы.

Пробы взяты! Правильная транспортировка влияет на достоверность результатов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Достоверность исследований, в первую очередь, зависит от опытных квалифицированных сотрудников, использования аттестованных методик и наличия современного оборудования, обеспечивающего низкий предел обнаружения исследований. Во-вторых, большое значение имеет правильный отбор и хранение проб, доставляемых в лабораторию. Мы всегда настаиваем на том, чтобы отбор осуществляла лаборатория, особенно когда это касается микробиологических исследований, - объяснил Илья Николаев.

- Какое оборудование вы используете для исследований?

- Наша лаборатория оснащена современным высокоточным оборудованием – это газовые и жидкостные хроматографы, пламенный фотометр, газоанализаторы, в том числе известных немецких компаний.

- Сколько времени необходимо для исследования проб?

- Это зависит от самого объекта и от показателей, которые исследуются и количества проб и пр. Например, получить результат исследования пробы с минимальным набором показателей возможно в течение одного дня. Если вы хотите исследовать пробы на микробиологию, придется подождать не менее пяти дней. В целом, сроки определяются методиками, которые мы используем при определении показателей.

- Вы работаете только в нашем регионе?

- «ЭкоДело» уже много лет работает за пределами Краснодарского края. Это Ростовская, Волгоградская, Тюменская области, ханты-мансийский и Ямало-ненецкий автономные округа и другие субъекты Российской Федерации. Наша лаборатория привлекалась в качестве подрядчика и в реализации государственной программы освоения сельскохозяйственных земель Сахалинской области, мониторинга водных объектов, в том числе рек, Республики Крым. Буквально на днях нам доставили пробу из Казахстана.

КСТАТИ

Что показали пробы

Пробы воды из обоих источников специалисты «ЭкоДела» проверили на соответствие пробы требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и нормативам качества воды водных.

- Вода из данных источников используется населением для питья в том числе, мы сравнили ее и с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», - объяснил Илья Николаев.

Вода из родника св. Пантелеймона

Уровень железа - незначительное превышение.

Органолептические свойства - не совсем благоприятные (есть превышение по мутности и цветности).

Сухой остаток, хлориды, сульфаты - достаточно хорошие.

Общая жесткость - низкая (1,0 °Ж). Это так называемая «мягкая» вода. И говорит о незначительном содержании в воде гидрокарбонатов кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2.

Микробиологические и паразитологические показатели - не превышает допустимое значение, термотолерантных колиформных бактерий не обнаружено. Это говорит об отсутствии свежих загрязнений воды продуктами жизнедеятельности человека и животных.

Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella - отсутствуют.

Итог: проба воды из источника св. Пантелеймона оказалась с неплохими показателями.

Вода из родника Пеученкова

Общая жесткость - насыщенна гидрокарбонатами магния и кальция (получен результат 12 °Ж при норме 7).

Сухой остаток, хлориды, сульфаты - в норме.

Органолептические свойства – в норме

Микробиологические показатели - не соответствует требованием СанПин 2.1.4.1074-01 по такому показателю как общее микробное число (ОМЧ составило 60 КОЕ/мл, при допустимом значении 50 КОЕ/мл).

Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella - не обнаружены.

Итог: Если пить воду из этого источника, то только после кипячения.

Подробнее об экспедициях проекта «Родники Кубани» читайте на сайте «КП».

Генеральный партнер проекта:

Филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение». Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 133

Сайт: https://www.burgaz.ru/

Тел: +7 (861) 279-12-03

Партнер проекта:

Экоаналитическая лаборатория «СФЕРА»

Адрес: г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 32

т./ф.: (861) 225-10-17

e-mail: 89002874077@mail.ru

Сайт: www.ecodelo-lab.ru