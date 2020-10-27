Следователи нашли останки пропавших после взрыва на танкере членов экипажа

На месте продолжают работать криминалисты.

Предположительно пропавших после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» членов экипажа обнаружили. Об этом сообщили следователи на транспорте.

- Во время осмотра места происшествия обнаружены останки. Не исключено, что это пропавшие члены экипажа, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. - Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы.

Напомним, взрыв на российском танкере «Генерал Ази Асланов» произошел 24 октября около 19:00, после того как судно прошло Керченский пролив и вышло в Азовское море.

В Росречморфлоте сообщили, что взрыв был такой силы, что металл вывернуло наружу, однако пожара не последовало, потому что судно было пустым. «Генерал Ази Асланов» следовал из порта Темрюка, где разгрузил все горючее, в Ростов.

На борту находились 13 членов экипажа. 10 человек были эвакуированы, еще трое - Боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - оказались за бортом. Именно их искали спасатели.

- По факту нарушения требований пожарной безопасности на танкере «Генерал Ази Асланов» продолжается расследование уголовного дела. Оно возбуждено по ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц», - сказали следователи.

Особое внимание эксперты обращают на тот факт, что судно несколько недель назад отремонтировали. Возможно, в этом кроется разгадка ЧП.

- И.о. руководителя управления Виталий Саксин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей, - добавили в ведомстве.