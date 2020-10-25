Взрыв танкера «Генерал Ази Асланов»: Трех пропавших моряков пока не нашли

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов», на борту которого произошел взрыв вечером 24 октября, взяли на буксир. Судно «Меркурий» тянет его в порт приписки – в Ростов.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Росречморфлоте сообщили, что взрыв был такой силы, что металл вывернуло наружу, однако пожара не последовало, потому что судно было пустым. «Генерал Ази Асланов» следовал из порта Темрюка, где разгрузил все горючее, в Ростов.

Однако в результате взрыва танкер накренился. Чтобы не допустить разлива топлива, были задействованы мотопомпы.

- Крен практически отсутствует: там порядка 3-7 градусов, - заявил начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

После отбуксировки дно танкера обследуют водолазы. По информации Росморречфлота, судно получило пробоину выше ватерлинии, у него значительные повреждения по правому борту.

Судно Роспироднадзора взяло пробы воды на месте происшествия.

Поиски людей продолжаются

Всего на «Генерале» находились 13 человек. 10 из них спасли.

- Их состояние удовлетворительное. Госпитализация не требуется, - завил Олег Волынкин.

Трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант – из-за взрыва оказались за бортом. Их поиски начались немедленно. В 23:55 из Симферополя вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту для проведения поисковых работ. В 7 утра 25 октября из Геленджика вылетел вертолет Ми-8.

Спасатели в поисковой операции используют тепловизоры. В районе сильное течение, а ночью волнение моря усилилось до 4 баллов. Трех пропавших моряков пока не нашли.

- В Темрюке также обследуется береговая линия, - добавил начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

За ночь обследовали 400 квадратных километров. К поискам привлечено 7 морских судов, спланирована работа 2 вертолетов «Ми-8» МЧС России из городов Симферополь и Геленджик.

- Рассчитана модель траектории движения пропавших членов экипажа. Для проведения спасательной операции сформирована группировка общей численностью 125 человек и 18 единиц техники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе МЧС. – Метеобстановка на утро 25 октября позволяет проводить спасательную операцию

По факту случившегося идет доследственая проверка. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Особым вниманием у экспертов пользуется тот факт, что судно несколько недель назад отремонтировали. Возможно, в этом кроется разгадка.