Как не стать жертвой мошенников на курорте: в Анапе туристов разводят на вино, а в Геленджике - на арбузах

31 Июль 08:32 2018-07-31T17:38:23+03:00

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В отпуске туристы охотнее расстаются с деньги - это уже доказанный психологами факт. А вот местные этим охотно пользуются и стараются разбогатеть на расслабленных под кубанским солнцем курортниках. «Комсомолка» выяснила, как дурят туриста на курортах Краснодарского края. А полиция рассказала, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Отпускник - не иди на сайт-двойник

Мошенники летом уж точно не дремлют. У них нынче самая горячая пора.

- Всего на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края зарегистрировано 18 фактов мошенничества этим летом, - сообщили в полиции Кубани. - Не поверите, но нынче разводят больше всего туристов на сайтах бронирования гостиниц. Злоумышленники создают сайты-двойники по продаже путевок на Черноморское побережье известных пансионатов и здравниц, где размещена форма заполнения заявки на бронирование отеля. Человек вбивает в нее все свои данные, а в ответ получает номер счета для оплаты. Причем как правило эти сайты просят сразу внести всю сумму. А когда турист приезжает в гостиницу, выясняется, что его обманули.

Что делать: писать заявление в полицию, прикладывать все данные сайта-мошенника, на котором бронировали путевку. Только вот платить за жилье придется заново. А вот вернуть обратно свои деньги, отданные мошенниками, к сожалению, вряд ли получится.

Многие популярные сайты бронирования обычно плату за проживание берут при заселении. Или просят небольшую сумму в качестве задатка. При бронировании номера стоит обращать на это внимание, чтобы не остаться без наличности.

Украду у тебя, украду в Сочи

Купить путевку на курорта - полдела. Главное, не остаться без трусов на море. Ну, или без денег, украшений, мобильника и прочих ценных вещей. На побережье летом орудует так много воришек, что в полиции только и успевают принимать заявления от туристов.

- С начала июня по конец июля на кубанском побережье совершено 1483 краж чужого имущества, - в полиции Краснодарского края четко ведут статистику преступлений. - Например, в Сочи зафиксировано 492 случая, в Анапе - 225, Новороссийске - 214, Геленджике – 166, Туапсе – 151, Ейском районе – 138, Темрюкском районе – 60. В эту статистику попал и кубанский курорт, где моря нет, а туристы приезжают - Горячий Ключ. Здесь уже совершено 37 краж. В среднем же за сутки на территории Азово-Черноморского побережья совершается от 20 до 30 преступлений данной категории и составляют третью часть от всех зарегистрированных.

Даже в гостиницах и санаториях меньше воруют, чем на пляжах.

Что делать: Уж точно не брать с собой на пляж ничего ценного. Деньги, украшения, мобильник лучше оставить в сейфе в отеле. Об этом правоохранительные структуры твердят постоянно, но отпускники продолжают надеяться на авось - авось пронесет. Если уже обворовали, пишите заявление в полицию. Только и в этом случае не всегда все ценное возвращают владельцу. Как правило, воры сразу продают телефоны, а украшения сдают в ломбард.

На пляже знойные красавцы разведут - и глазом не моргнутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не пей вино, козленочком станешь

Вину - бой. Точнее - бордовой жидкости, которая на него похожа. Уже которое лето подряд на курортах Кубани нещадно штрафуют тех, кто под видом вина продает разную бормотуху. Но торгаши продолжают наливать из пахнущих дубом бочек сомнительную жидкость в бокалы и бутылки туристам. Грешат этим в Анапе. За пластиковый стаканчик напитка тут просят от 100 рублей.

Что делать: Палатки, сомнительные ларьки с надписью «Вина Кубани» обходить стороной. А алкоголь покупать только в фирменных магазинах, в которых обязательно есть стенд с разрешительными документами на продажу алкоголя. Если никаких бумаг нет, покупать напитки в таком месте не стоит.

Не робей, ешь арбуз за 4000 рублей

Кафе на берегу моря в Геленджике этим летом побило все рекорды по курортному разводу. Здесь одна отпускница поела арбуз на кругленькую сумму. В заведение она пришла вместе со своей семьей и заказала арбуз и дыню. Ее упущение - цену сразу не спросила, а в меню она не была указана. И когда пришло время платить по счету - глаза на лоб вылезли: 4000 рублей за арбуз и 500 - за дыню. Отпускница заплатила, но потом подняла шум в соцсетях. А в кафе ничего криминального в том, что ягода такая дорогая, не видят. И продолжают продавать ее по 350 рублей за кило.

Что делать: прежде чем что-то купить или заказать в кафе или ресторане, внимательно смотрите меню и уточняйте цены. Если в прайсе нет цен, счет можно даже не оплачивать. Так же можно предъявить претензию и написать жалобу в Роспотребнадзор. Или даже обратиться в полицию.

На фото все равно разведут кого-то

Снимок с крокодилом, верблюдом, змеей, обезьянкой, папуасом - с кем только не предлагают сфотографироваться туристам на пляже. Просят обычно приличную сумму за одну карточку - от 350 рублей. Разрешают снять и на свой мобильник, но тоже не бесплатно - возьмут за это 150-200 рублей. А если уж кто из отдыхающих решится сам сфотографировать измученного жарой животного, пляжные фотографы поднимут такой вой - верблюд и тот тише себя ведет. Сразу требуют заплатить за фото или немедленно его удалить.

Что делать:

- Вообще с животными запрещено ходить по пляжу, если на питомца нет ветеринарных документов, да и под палящим солнцем носить крокодила или обезьяну - издевательство, - говорят в полиции Кубани. - Лучше сразу обращаться к нам или в прокуратуру писать заявление. Уже правоохранительные органы проверят, на каких основаниях фотограф ходит по пляжу с живностью и есть ли у него разрешительные документы на свой бизнес - он ведь за фото берет деньги, а значит, зарабатывает и должен платить налоги.