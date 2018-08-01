Федор Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей

1 Авг. 12:05 2018-08-01T21:52:17+03:00

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Череда неудач Федора Смолова, судя по всему, продолжилась не только на футбольном поле. Ночью 1 августа на улице Ставропольской в ДТП попала машина, которая принадлежит футболисту.

Фото: Жесть Краснодара ВКонтакте

Это BMW M5 First Edition стоимостью как минимум девять миллионов рублей. Таких машин в России не больше 20, а во всем мире порядка 400.

После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Фото: Жесть Краснодара ВКонтакте

Очевидцы сообщают, что за рулем авто находился сам Федор Смолов, он самостоятельно вышел из машины и быстро покинул место аварии, оставив авто на проезжей части. Спорткар получил серьезные повреждения, полностью разбита вся правая сторона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/662652" frameborder="0"></iframe> Машина Федора Смолова после ДТП в Краснодаре.

Автомобиль BMW M5 First Edition единственный в Краснодаре, Смолов приобрел его весной и похвастался покупкой эксклюзивного спорткара своим подписчикам в инстаграме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/662640" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивная BMW M5 First Edition Федора Смолова.

В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП, но его подробности не сообщаются.

В футбольном клубе «Краснодар» не располагают информацией об аварии с участием футболиста, игрок продолжает подготовку к очередному матчу.

- Федор жив и здоров, - рассказали в пресс-службе клуба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/662638" frameborder="0"></iframe> Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре.

Это не единственное авто Смолова, он также владеет Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей.

В последнем матче за «Краснодар» Смолов впервые вышел на поле в роли капитана. Он сумел забить гол в ворота «Рубина», но позже его ошибка привела к поражению от казанцев.

Следующий матч «Краснодар» проведет 4 августа в Екатеринбурге против «Урала».

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