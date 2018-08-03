Ветерану, освобождавшему Кубань, чиновники сделали ремонт в квартире

3 Авг. 16:34 2018-08-04T12:21:46+03:00

- Я о таком даже и не мечтал, - ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний Степан Моргун с нескрываемой гордостью водит по своей отремонтированной квартире гостей. - Вот здесь, в прихожей, обои новые, плитка на полу и посмотрите, какой белый, блестящий потолок. А кухня - просто мечта! Тут у меня еще и стол новый, и гарнитур. А ванная какая! Пойдемте, покажу.

Раньше на кухне у Степана Степановича не было ремонта и кухонного гарнитура, а теперь новые шкафы, мойка, стол и даже посуда. Фото: Яна ПЕТРОВА

Еще пару месяцев назад санузел в квартире краснодарского ветерана, как и все остальное, нуждался в ремонте, который не делался тут лет двадцать, а то и больше. Сам Степан Степанович хоть и живет со взрослым внуком, потянуть ремонт не мог. Годы уже не те, да и пенсия уходит в основном на лекарства - у ветерана проблемы с ногами, давление скачет, сердце барахлит.

В комнате у ветерана войны - новые обои. Фото: Яна ПЕТРОВА

В мае к нему на чай заглянули сразу два вице-губернатора Кубани - Андрей Алексеенко и Алексей Копайгородский. Поздравили с Днем Победы, поговорили о войне, жизни и поинтересовались у Степана Степановича - нуждается ли он в чем-нибудь. Ветеран войны тогда попросил скамейку у подъезда (когда возвращается из магазина с пакетами, негде сесть и отдохнуть) и посетовал на то, что ванная комната в квартире нуждается в ремонте.

Через три дня после того, как почетные гости ушли, у подъезда появилась новенькая лавочка. А через пару недель в квартиру к ветерану пришли рабочие - клеить обои, стелить новую плитку в ванной, натягивать потолки. Они не ограничились только ванной и санузлом, привели в порядок еще и кухню, прихожую и поклеили обои в комнате у Степана Степановича.

В ванной положили плитку и заменили всю сантехнику. Фото: Яна ПЕТРОВА

Пока в квартире у освободителя Кубани шел ремонт, он жил у своей дочки на даче. А когда вернулся, не узнал свое жилье.

- Я утром после того, как вернулся, проснулся и даже не знал, куда пойти в квартире, все по-другому, - улыбается ветеран.

А потом в гости к Степану Моргуну снова пришли уже его давние знакомые - Алексей Копайгородский и Андрей Алексеенко. Посмотреть, как сделали ремонт и попить чаю с человеком, который сражался на войне за наше будущее. Накануне их прихода Степан Степанович сварил компот, и угощал не только чаем с тортом, но и прохладным ягодным напитком.

Андрей Алексеенко, Алексей Копайгородский и Степан Моргун. Фото: Яна ПЕТРОВА

- В ванной, видите, новая плитка, да какая красивая! Еще и саму ванну новую поставили, сантехнику заменили, трубы, - первым делом повел гостей по квартире Степан Моргун. - Мне все очень нравится, огромное спасибо за ремонт и скамейку у подъезда.

В прихожей - новый пол, поклеены обои и натянут потолок. Фото: Яна ПЕТРОВА

Степан Моргун на войну ушел 28 июля 1942 года в 1133-й стрелковый полк 339-й Ростовской стрелковой дивизии (после ее переименуют в Таманскую). А уже 5 августа состоялся его первый бой. Сражение шло в районе хутора Копанского под Краснодаром. К этому времени он уже успел принять присягу, получить винтовку и 30 патронов к ней. О каждом дне, проведенном на войне, он готов рассказывать часами, помнит всех своих боевых товарищей. Каждое 9 мая ходит с цветами на могилу к командиру дивизии - он похоронен на Всесвятском кладбище Краснодара. Солдат Моргун освобождал Кубань, Керчь, дошел до Берлина. На его кителе среди наград и две медали «За отвагу».

Степан Степанович приглашает первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко на чай. Фото: Яна ПЕТРОВА

- Степан Степанович - единственный оставшийся в живых ветеран Таманской дивизии, которая освобождала Кубань. Это замечательный человек с таким серьезным боевым опытом. По поручению губернатора Кубани мы приехали к нему, узнали, в чем нуждается. В итоге сделали ремонт. На самом деле это все мелочи - потому что ветераны должны жить достойно, - сказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.