2018-08-04T12:21:46+03:00
Общество

Ветерану, освобождавшему Кубань, чиновники сделали ремонт в квартире

Степан Моргун - единственный солдат из Таманской дивизии, кто остался в живых
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Степан Степанович на своей отремонтированной кухне. Фото: Яна ПЕТРОВАСтепан Степанович на своей отремонтированной кухне. Фото: Яна ПЕТРОВА

- Я о таком даже и не мечтал, - ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний Степан Моргун с нескрываемой гордостью водит по своей отремонтированной квартире гостей. - Вот здесь, в прихожей, обои новые, плитка на полу и посмотрите, какой белый, блестящий потолок. А кухня - просто мечта! Тут у меня еще и стол новый, и гарнитур. А ванная какая! Пойдемте, покажу.

Раньше на кухне у Степана Степановича не было ремонта и кухонного гарнитура, а теперь новые шкафы, мойка, стол и даже посуда. Фото: Яна ПЕТРОВА

Раньше на кухне у Степана Степановича не было ремонта и кухонного гарнитура, а теперь новые шкафы, мойка, стол и даже посуда. Фото: Яна ПЕТРОВА

Еще пару месяцев назад санузел в квартире краснодарского ветерана, как и все остальное, нуждался в ремонте, который не делался тут лет двадцать, а то и больше. Сам Степан Степанович хоть и живет со взрослым внуком, потянуть ремонт не мог. Годы уже не те, да и пенсия уходит в основном на лекарства - у ветерана проблемы с ногами, давление скачет, сердце барахлит.

В комнате у ветерана войны - новые обои. Фото: Яна ПЕТРОВА

В комнате у ветерана войны - новые обои. Фото: Яна ПЕТРОВА

В мае к нему на чай заглянули сразу два вице-губернатора Кубани - Андрей Алексеенко и Алексей Копайгородский. Поздравили с Днем Победы, поговорили о войне, жизни и поинтересовались у Степана Степановича - нуждается ли он в чем-нибудь. Ветеран войны тогда попросил скамейку у подъезда (когда возвращается из магазина с пакетами, негде сесть и отдохнуть) и посетовал на то, что ванная комната в квартире нуждается в ремонте.

Через три дня после того, как почетные гости ушли, у подъезда появилась новенькая лавочка. А через пару недель в квартиру к ветерану пришли рабочие - клеить обои, стелить новую плитку в ванной, натягивать потолки. Они не ограничились только ванной и санузлом, привели в порядок еще и кухню, прихожую и поклеили обои в комнате у Степана Степановича.

В ванной положили плитку и заменили всю сантехнику. Фото: Яна ПЕТРОВА

В ванной положили плитку и заменили всю сантехнику. Фото: Яна ПЕТРОВА

Пока в квартире у освободителя Кубани шел ремонт, он жил у своей дочки на даче. А когда вернулся, не узнал свое жилье.

- Я утром после того, как вернулся, проснулся и даже не знал, куда пойти в квартире, все по-другому, - улыбается ветеран.

А потом в гости к Степану Моргуну снова пришли уже его давние знакомые - Алексей Копайгородский и Андрей Алексеенко. Посмотреть, как сделали ремонт и попить чаю с человеком, который сражался на войне за наше будущее. Накануне их прихода Степан Степанович сварил компот, и угощал не только чаем с тортом, но и прохладным ягодным напитком.

Андрей Алексеенко, Алексей Копайгородский и Степан Моргун. Фото: Яна ПЕТРОВА

Андрей Алексеенко, Алексей Копайгородский и Степан Моргун. Фото: Яна ПЕТРОВА

- В ванной, видите, новая плитка, да какая красивая! Еще и саму ванну новую поставили, сантехнику заменили, трубы, - первым делом повел гостей по квартире Степан Моргун. - Мне все очень нравится, огромное спасибо за ремонт и скамейку у подъезда.

В прихожей - новый пол, поклеены обои и натянут потолок. Фото: Яна ПЕТРОВА

В прихожей - новый пол, поклеены обои и натянут потолок. Фото: Яна ПЕТРОВА

Степан Моргун на войну ушел 28 июля 1942 года в 1133-й стрелковый полк 339-й Ростовской стрелковой дивизии (после ее переименуют в Таманскую). А уже 5 августа состоялся его первый бой. Сражение шло в районе хутора Копанского под Краснодаром. К этому времени он уже успел принять присягу, получить винтовку и 30 патронов к ней. О каждом дне, проведенном на войне, он готов рассказывать часами, помнит всех своих боевых товарищей. Каждое 9 мая ходит с цветами на могилу к командиру дивизии - он похоронен на Всесвятском кладбище Краснодара. Солдат Моргун освобождал Кубань, Керчь, дошел до Берлина. На его кителе среди наград и две медали «За отвагу».

Степан Степанович приглашает первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко на чай. Фото: Яна ПЕТРОВА

Степан Степанович приглашает первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко на чай. Фото: Яна ПЕТРОВА

- Степан Степанович - единственный оставшийся в живых ветеран Таманской дивизии, которая освобождала Кубань. Это замечательный человек с таким серьезным боевым опытом. По поручению губернатора Кубани мы приехали к нему, узнали, в чем нуждается. В итоге сделали ремонт. На самом деле это все мелочи - потому что ветераны должны жить достойно, - сказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24
В Краснодарский аэропорт можно будет добраться на трамвае
Краснодар присоединится к Всемирному дню чистоты
Погибший в Сочи семилетний мальчик приехал на отдых из Татарстана
Жителя Анапы обокрали на 600 тысяч рублей
В Кавказском заповеднике туристам запретили ночевать
В Краснодаре пройдет общегородская утренняя зарядка
На Кубани мужчине предъявлено обвинение в убийстве матери и ее сожителя
Спасатели ищут ребенка, упавшего в ливневку и унесенного в море в Сочи
ВТБ установил документарный лимит 1,3 млрд рублей саратовской компании «Автотрасса»
В Геленджике двух участковых поймали на взятке в автомойке
В Краснодаре пройдет общегородская утренняя зарядка
В Сочи над морем прогнозируют образование смерчей
В мэрии Краснодара прошла встреча с дольщиками ЖК «Форт Карасун»
ГК «Кубань» в первой игре суперкубка России встретится с «Ростов-Доном»
В Краснодаре в ночь на 5 августа откроют перекресток Северной и Тургенева
В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка
Кубанские врачи спасли молодую девушку от смерти
На Кубани температура морской воды составляет 25-28 градусов
Пропавшего 60-летнего туриста нашли в горах Сочи живым
Капитан «Краснодара» Федор Смолов может покинуть клуб
45-летнюю туристку убило канатом на яхте в Южной Озереевке