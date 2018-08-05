2018-08-05T21:44:08+03:00
Происшествия

Ливень в Сочи подтопил несколько участков трасс и смыл машину в реку

Из-за дождя туристы опоздали на свои поезда [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Туристы пытались добраться до вокзала пешком.Туристы пытались добраться до вокзала пешком.
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В Сочи в последние дни зачастили дожди. Проливные ливни, которые прошли в пятницу и субботу, серьезно затруднили движение транспорта по городским улицам. Ливневки не успевали справляться с большим количеством воды, потому машины двигались очень медленно.

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История о том как мы вчера добирались с хоккея домой. Это жесть товарищи За это и не люблю Адлер. Просто, за минуту все в воде... И это хорошо что мы Объехали через Орел-Изумруд по горе. Если прогноз говорит что будет дождь, я не ногой в Адлер #сочи #адлер #ливень #дождь #чпсочи #sochifornia_live #tvoysochi #sochi_vkadre
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Больше всего не повезло отпускникам, которые торопились на поезда. Легковушки и автобусы в районе адлерского вокзала встали в жуткую пробку. Многие туристы выходили из транспорта и пытались добраться со своим багажом пешком. Все это было не только трудно, но и очень опасно - люди шли прямо по проезжей части или поднимались на высокие ограждения. Позднее в соцсетях многие туристы пожаловались на то, что так и не успели на свой поезд.

Потоп в Адлере, люди идут пешком Видео: vk.com/dtpsochi.

Ливень подтопил и участок дороги, которая соединяет Адлер и Сочи, в районе санатория «Знание».

- С 17:20 до 17:45 зафиксирован перерыв в движении на федеральной трассе А-147, - сообщили в пресе-службы ФКУ Упрдор «Черноморье».

Причиной подтопления стало отсутствие эффективно работающей ливневой системы в Сочи.

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Информация от наших подписчиков. Трасса Адлер-Сочи. Пробкаааа. #сочи #смотрисочи #пробка #видео #потоп #потопсочи #потопадлер#машина #трасса #чп #чпсочи #sochi #smotrisochi #
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- Система водоотведения федеральной дороги не рассчитана на перегрузки, создаваемые ливневым стоком, спускающимся на проезжую часть из вышерасположенных по рельефу жилых микрорайонов, - добавили в ведомстве.

Рабочие бригады ликвидировали последствия непогоды. Движение на всех пострадавших от подтопления участках федеральной трассы А-147 в Адлерском и Хостинском районах восстановлено.

vadim_ikovadim_iko
#сочи #чпсочи #дождь #звездочка #хоста #потоп #сочифрния ps у меня все хорошо, это где то в хосте подтопило
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krasnodar_news_2018krasnodar_news_2018
Вода по улицам Хосты прошла сегодня бурным потоком, будто горная речка Видео #sochi #сочи #чпсочи
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Кроме того, ливень в Сочи снес несколько иномарок. Одну из машин владелец нашел в реке. Снимки пострадавшей от дождя Toyota появились в соцсетях. Как оказалось, иномарку хозяин припарковал в поселке Солохаул в Лазаревском районе. Однако после того, как стихия утихла, свою машину на прежнем месте он не нашел. В итоге местные жители обнаружили искореженное от сильных потоков воды авто в реке.

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В Сочи хозяин нашел свою машину в реке #новостисочи #sochi #sochicom #чпсочи #чп #происшествия #автомобиль #река
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ВАЖНО!

Сейчас в Сочи уже спокойно. Однако администрация Сочи напоминает - штормовое предупреждения продолжает действовать до конца 5 августа. По прогнозу синоптиков, ожидаются дожди с грозами, град и сильный ветер, в акватории Черного моря велика вероятность формирования смерчей.

- Синоптики прогнозируют резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках, - сообщают в администрации Сочи. - Спасатели убедительно просят жителей города и туристов исключить отдых в горах и вблизи водоемов.

В случае ЧП сразу звонить с мобильного телефона по номеру 112.

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