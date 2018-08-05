В Сочи пропавшую в реке 4-летнюю девочку нашли мертвой

5 Авг. 12:20 2018-08-05T21:44:08+03:00

Спасатели обнаружили ее тело в море в 500 метрах от берега

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Второго ребенка, пропавшего накануне вечером во время сильного ливня, нашли мертвым. Об этом сообщают спасатели ЮРПСО.

- Тело 4-летней девочки было найдено в районе пляжа 73-й километр. Это в 6-7 километрах от того места, где случилось происшествие. Спасатели обнаружили ее в море в 500 метрах от берега, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Римма Чернова.

4-летнюю Елизавету нашли лишь на вторые сутки. Фото: из личного архива семьи.

Напомним, трагедия случилась вечером 3 августа в районе Ореховских водопадов около реки Сочи. По одной из версий, 47-летний местный житель Олег Виноградов устроил пикник на природе вместе со своими родными, которые приехали к нему погостить. Это 40-летняя Екатерина Виноградова и ее дети: 16-летний Андрей и 4-летняя Елизавета. В какой-то момент погода испортилась, начался сильный ливень. Семья поспешила домой. Они побежали к конечной остановке 102 маршрута в селе Пластунка Хостинского района.

Чтобы срезать путь, они решили перейти реку вброд. После сильного ливня уровень воды в реке буквально за пару минут поднялся, семью унесло вниз по течению.

- Женщина смогла сама выбраться из реки, после чего тут же сообщила спасателям, что пропали двое ее детей и родственник, - рассказывают в администрации Сочи. - Позже спасатели обнаружили мужчину. Он получил травму головы, но от госпитализации отказался.

На поиски детей отправились более 400 человек - это спасатели, росгвардейцы, волонтеры и полицейские. Реку патрулировали на лодках и катерах, в устье семь судов прочесывали акваторию впадающей в море реки. Поиски усложнял сильный дождь, который практически не прекращался в городе. Во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе водозабора было обнаружено тело погибшего подростка.

Что стало причиной смерти детей, выясняют специалисты. Не исключено, что они просто захлебнулись в бурном потоке реки.

- Следователи вместе с криминалистами продолжают проводить необходимые проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - добавляет помощник руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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