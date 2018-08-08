Каннибалы в Краснодаре: Наталью Бакшееву признали вменяемой

СЕГОДНЯ 10:16 2018-08-08T12:44:26+03:00

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Расследование громкого уголовного дела о «краснодарских каннибалах» продолжаются. Напомним, супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы были задержаны по подозрению в убийстве женщины еще в октябре 2017 года. Попались они совершенно случайно. Строители, которые ремонтировали одну из улиц Краснодара, нашли на дороге мобильник. Стали листать альбом с фотографиями и ужаснулись - в телефоне увидели селфи мужчины, который засунул отрезанную кисть женской руки себе в рот.

Работяги отнесли трубку в полицию, стражи порядка и нашли владельца - Дмитрия Бакшеева. Он вместе с супругой проживал в общежитии на территории военного училища. А позже во дворе «летки», где он и жил, обнаружили останки женщины. Женская голова лежала в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами. По данному факту возбудили уголовное дело, а Дмитрия и Наталью задержали по подозрению в убийстве.

На страшную находку наткнулся один из сержантов.

Причем, когда следователи обыскали комнату Бакшеевых, в холодильнике нашли человеческие останки. Мясо отправили на экспертизу, а следом за Дмитрием задержали и его супругу.

На кухне у парочки нашли много банок с консервированным мясом.

- В ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователем обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе (Дмитрий положил голову в ведро в холодную воду, чтобы она дольше сохранилась, и поставил в старом офицерском общежитии под лестницу - Авт.), - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Кроме того, на кухне следователи нашли остатки пищи (по словам соседей, на сковородке и в кастрюле - Авт.) и замороженные в холодильнике куски мяса. При обыске это было изъято и отправлено на генетическую экспертизу. Согласно ее заключению, эти образцы принадлежат убитой женщине.

Кроме того, в подвале и на территории неподалеку от общежития были найдены останки тела погибшей, которая была родом из Кировской области.

Погибшая родом из Кировской области.

- В рамках расследования следствием получены сведения об имеющемся у мужчины опасном инфекционном заболевании. Это препятствует его дальнейшему нахождению в следственном изоляторе, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - В ближайшее время обвиняемому изменят меру пресечения - его переведут в специализированное лечебное учреждение.

Кроме того, следователи получили результаты экспертизы национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Специалисты признали Наталью Бакшееву вменяемой.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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