Пляжи Анапы: где не надо занимать очередь на лежак

СЕГОДНЯ 09:23 2018-08-12T09:36:50+03:00

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Туристы продолжают прибывать на кубанское побережье, тем более, что август – самый популярный месяц среди отпускников. А вот греть бока отдыхающие предпочитают в Анапе. По данным статистики, именно на этот курорт едет больше всего народу этим летом. Это вовсе не значит, что Сочи, Геленджик и Азов теряют туристов, просто Анапа нынче стало ну очень популярной.

- К нам едут тысячи туристов из-за песчаных пляжей, которых, например, очень мало на других курортах Краснодарского края, - рассказывают в администрации Анапы. – Общая протяженность наших пляжей - около 70 км. Единовременно на сегодня у нас отдыхают 115 тысяч человек. А с начала года уже отдохнуло 1 833 млн человек. Места в наших гостиницах хватит всем.

Вот только не всегда мест туристам хватает на центральном пляже города. Людей здесь так много, что приходится занимать очередь с раннего утра.

- У нас в городе много других пляжей, где не так многолюдно, - не очень охотно, но делится местами отдыха коренной анапчанин Егор К. - Например, чисто, тихо и спокойно в районе «800 ступеней», или уже в самом конце Благовещенской косы.

«Комсомолка» составила рейтинг анапских пляжей, где можно отдохнуть без толпы народу.

Пляж в районе лестницы «800 ступеней»

Где находится: поселок Су-Псех. До поселка на машине или общественном транспорте (автобусы №109, 125, 126) - 15 минут езды от Анапы. Выйти на улице Гагарина и потом идти пешком к морю по ступеням.

По лестнице, которая насчитывает более 800 ступней, идти придется минут 10 – она крутая и длинная. Местные эту лестницу еще называют Китайской стеной – тянется она по скалам к самому морю. Но там все оборудовано для искушенного туриста. Например, есть скамейки, чтобы отдохнуть, и смотровая площадка – пофотографироваться. Сам пляж – дикий, тут нет ни раздевалок, ни лежаков с туалетами. Почти нет и людей. Береговая линия - галька вперемежку с крупными камнями.

Пляж «Золотая бухта»

Где находится: Анапа, улица Верхняя Набережная. Если добираться маршруткой, то садиться на № 2, 9, 11, 24, 25, 127 и выходить на остановке «ДиЛуч».

Уж тут точно никто не будет дышать в спину. Загорать можно на лежаке под деревянным навесом. Только пускают сюда туристов не бесплатно - отдать придется 700 рублей в будни, и 1000 – в выходные. Так как пляж принадлежит гостинице, бесплатно на него могут попасть только те, кто остановился в отеле. Остальные – платите. Причем если из пляжа вышел, а через пять минут зашел, придется платить заново. Сам пляж – мелкая галька. Ну и есть тут туалеты и раздевалки и даже бассейн.

Есть в Анапе пляжи, на которых можно уединитьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пляж «Высокий берег»

Где находится: Анапа, начало ул. Тургенева.

Есть в Анапе санаторий с таким названием, а есть – пляж. Оба находятся в разных местах. Поэтому ориентироваться на санаторий не стоит. Пляжи Высого берега достаточно длинные. Есть места со спасателями и кабинка для переодеваний, есть и совершенно дикие. И все – бесплатные. Но это не самые чистые пляжи Анапы. Видимо, поэтому и людей тут не очень много. Береговая линия – в крупных камнях, которые и в море встречаются. Над пляжем проходит набережная, по которой гуляет не очень много людей.

Пляж «Маяк»

Где находится: Анапа, начало ул. Крепостной. Приехать можно автобусами № 2, 9, 11, 24, 25, выходить на остановке "Протапова".

Это дикий пляж. Здесь тоже камни и галька. И приезжие его часто путают с тем пляжем, который находится возле санатория «Маяк». На самом же деле это местечко совсем в другой стороне, возле маяка. Здесь любят отдыхать местные – и от центра на приличном расстоянии, и народу – мало. Чтобы загорать без купальника и плавок, стоит отойти чуть подальше от маяка - там уже точно никто не потревожит.

Пляж на Бугазской косе

Где находится: Станица Благовещенская, Бугазская коса. Из Анапы моэжно уехать на автобусе № 106. Выходить на конечно останке и еще идит пешком несколько километров.

Пляжи Бугазской косы манят своими песчаными дюнами

В станице Благовещенской этим летом туристов так же полно, как на центральном пляже Анапы. Если хочется загорать в менее многолюдном месте, стоит отправиться подальше на Бугазскую косу. Сюда, правда, пускают за деньги – чтобы заехать на машине и разбить палатку – 200 рублей и 400 соответственно. Сама береговая линия – песок. Береговая линия достаточно широкая. На пляже нет ни уборных, ни раздевалок – лишь не тронутая дикая природа