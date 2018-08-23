«Плотформа-S-70» в Сочи: за турниром по самбо следили Владимир Путин и звезды спорта

СЕГОДНЯ 02:09 2018-08-23T02:11:34+03:00

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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Пелагея, легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов и «Красная машина» - от знаменитостей на чемпионате по самбо «Плотформа-S-70» в Сочи просто рябило в глазах. Почти за каждым столиком (бой уже который год подряд проходит на ринге клуба «ПЛОТFORMA», расположенного в открытом море) – известная личность. Звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, бизнесмены, политики.

В числе почетных гостей – и президент России Владимир Путин. Глава государства уже много лет подряд посещает этот турнир. На «Плотформу-S-70» приехали и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта России Павел Колобков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Эти награды получили победители турнира. "Комсомолка" - партнер состязаний

Нынешние состязания посвящены именитым тренерам. В этом году – 80 лет самбо в России. В перерывах между боями на огромном экране, установленном рядом с рингом, показывали небольшие ролики о легендарных спортсменах и наставниках. Вспомнили не только тренеров самбо, но и баскетольных, хоккейных, футбольных, гандбольных.

Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев и помощник президента РФ, зампредседателя Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта Игорь Левитин (слева направо). Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- В этом году самбо в России исполняется 80 лет. Мы гордимся тем, что самбо на вооружении всех силовых структур в нашей стране, им занимаются в спортивных школах. И не случайно мы посвятили наш турнир великим наставникам – тем, кто давал нам мастеров, тем, кто вывел нас в люди, - дал старт турниру президент LEAGUE S-70, президент Федерации самбо Москвы, генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. - Нас ждет праздник спорта, на ринг выйдут лучшие бойцы нашей страны и мира. Уверен, что мы увидим их мастерство, они покажут отличный бой. Спасибо всем, кто посетил турнир. Но отдельно хотелось бы поприветствовать нашу «Красную машину» - олимпийскую сборную России по хоккею. Спасибо, что нашли время и приехали на турнир, сюда, в Сочи.

Сборная России по хоккею днем сырала благотворительный матч "От чистого сердца" на сочинском стадионе, а вечером игроки надели красные майки и отправились на праздник спорта - в клуб "ПЛОТFORMA".

Хоккеисты сборной России сфотографировались на фоне клуба, в котором и шел турнир. Фото: instagram.com/e.malkin71geno/

Судил бои уже постоянный рефери турнира Валентин Тарасов. Эти соревнования он обслуживает уже не первый год. Начальство на работе, а служит Тарасов в УФСИН Волгоградской области, всегда отпускает его на самбо. А пять лет назад рефери пожал руку сам Владимир Путин.

- В 2013 году бои затянулись и закончились уже ночью 18 августа. У меня тогда как раз день рождения был, исполнилось 30 лет. И это объявили на весь ринг. Владимир Путин был первым, кто меня тогда поздравил с юбилеем. Президент поднялся на площадку и пожал мне руку, - рассказывал перед турниром Валентин Тарасов.

За каждого спортсмена на «Плотформе-S-70» Тарасов переживал, как за родного. Просил помощников вытереть каждому пот со лба и дать попить воды.

А украшением состязаний стали длинноногие красотки из сочинского модельного агентства – они провожали гостей в зал, выносили флаги спортсменов и показывали таблички с номерами раундов. И каждая – как на подбор – стройна, юна и очаровательна.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Главной интригой вечера был бой россиянина Дениса Гольцови и бразилца дналдо Оливьери. К началу турнира «Плотформа-S-70» в копилке 27-летнего Гольцова была 21 победа и пять поражений.

У Эдналдо - 18 побед и три поражения. Когда бой начался, соперник Гольцова не смог похвастаться бросковой техникой. Второй раунд снова показал слабую технику бразильца, Гольцов постоянно загонял его в угол, Оливьери лишь слабо отмахивался. А потом Денис вцепился в соперника и даже уложил его на пол, затянув под себя. Несколько секунд и Эдналдо сдался.

После четырех минут второго раунда досрочную победу улучшающим захватом одержал Денис Гольцов.

А уже для победителей пела Пелагея. Она приехала на турнир не просто в качестве зрителя, а еще и выступила перед гостями и спортсменами.

- Обещаю запустить мурашки своим исполнением, - еще перед состязанием призналась дива. И слово свое сдержала.

Под песню «Конь», ту самую, которую в 1994 году впервые спела группа «Любэ», в исполнении Пелагеи рыдал весь зал. Так она трогательно и душевно ее спела.