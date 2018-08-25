Эвакуацию кубанских альпинистов, пропавших в горах Северной Осетии, продолжат 26 августа

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-25T19:40:57+03:00

Пропавших парней нашли, но пока неизвестно, живы они или нет.

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Весь день в зоне поиска работал вертолет, однако подобраться к месту, где обнаружили альпинистов, не получается.

- Все трое пропавших парней найдены, однако живы они или нет, мы пока говорить не можем. Операцию по эвакуации усложняют плохие погодные условия и сложный горный рельеф - в зоне поиска сильный камнепад, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Худяков. - Завтра в 06:00 на место снова вылетит вертолет МЧС со спасателями. Визуально район поисково-спасательной операции определен. Мы видим с воздуха то место, где находятся альпинисты.

Напомним, 28-летний Алексей Тукмаков из Новороссийска, 26-летний Александр Садаев и 36-летний Анатолий Барабаш из Краснодара участвовали в сборах Федерации альпинизма Краснодарского края и шли покорять маршрут четвертой степени сложности. Для этого им нужно было подняться на высоту 4 238 метров.

На самой вершине горы обнаружили меченый крюк - он принадлежит пропавшим ребятам.

20-го числа ребята должны были планово выйти на связь, но этого не произошло. Их друзья забили тревогу. Они начали искать своих товарищей, поднялись за ними. Обнаружили, что в палатке перед восхождением, альпинисты оставили свои документы и вещи.

Группа альпинистов федерации, которые пошли за ними, поднялись по скале. На самой вершине горы обнаружили меченый крюк - он принадлежит пропавшим ребятам. На пике - альпинисты были точно, а что с ними случилось потом - неизвестно.

- Садаев, Тукмаков и Барабаш имеют второй разряд по альпинизму и могут совершать восхождения без инструктора, также они участвовали в различных альпинистских соревнованиях, - сказали в региональной Федерации альпинизма.

Александр Садаев (на фото слева), Алексей Тукмаков и Анатолий Барабаш.

21 августа товарищи пропавших обратились за помощью к спасателям. Их искали три дня и вечером 24 августа спасатели сообщили, что в Ирафском районе спасатели нашли тела трех пропавших парней. Однако родственники альпинистов уверены – альпинисты живы!

- Самих тел ребят не было найдено, спасатели видели в расщелине только рюкзаки, но туда добраться не смогли, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» родственница пропавшего Александра Садаева Юлия Исакова. – Благодаря тому, что мы забили тревогу, поиски не прекратились. Рано утром, 25 августа, вертолет ЮФО МЧС России совершил облет территории, с воздуха была видна часть альпинистского снаряжения, но самих ребят не нашли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тел трех альпинистов из Краснодарского края

- По предварительным данным, 16 августа трое альпинистов вышли в район горы Галдор Ирафского района РСО-Алания на высоту более 4 тысяч метров, - сообщают в СУ СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания. - В тот же день они сообщили, что находятся примерно в 60 метрах от вершины и у них садятся батареи на средствах связи. С того времени группа на связь не выходила, а в назначенный срок - 18 августа, в альплагерь не вернулась.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.