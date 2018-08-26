«Их тела найдены и отправлены на опознание»: спасатели подтвердили гибель в Северной Осетии троих кубанских альпинистов

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-26T13:26:17+03:00

Александр Садаев (на фото слева), Алексей Тукмаков и Анатолий Барабаш. Александр Садаев (на фото слева), Алексей Тукмаков и Анатолий Барабаш.

28-летний Алексей Тукмаков из Новороссийска, 26-летний Александр Садаев и 36-летний Анатолий Барабаш из Краснодара шли покорять маршрут четвертой степени сложности

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Альпинисты погибли. Все сомнения и надежды родственников сегодня, 26 августа, развеяли в МЧС по республике Северная Осетия - Алания. Несмотря на сложный рельеф местности, где нашли рюкзаки 28-летнего Алексея Тукмакова из Новороссийска, 26-летнего Александра Садаева и 36-летнего Анатолия Барабаша из Краснодара, спасателям удалось добраться до тел погибших спортсменов.

- Мы транспортировали тела альпинистов, обнаруженных в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б и 4А на горе Галдор (4238 м. над уровнем моря). сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - В работах был задействован вертолет «Еврокоптер» частной компании Ставропольского края.

Сейчас, по информации МЧС, погибшие спущены в альплагерь «Комы-арт», где находятся не только участники сборов, но и родственники парней.

- С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части, - поясняют спасатели.

Дело в том, что до последнего родные молодых людей были уверены, что они живы.

- Самих тел ребят не было найдено, спасатели видели в расщелине только рюкзаки, но туда добраться не смогли, - рассказывала накануне «Комсомольской правде» - Кубань» родственница пропавшего Александра Садаева Юлия Исакова. – Благодаря тому, что мы забили тревогу, поиски не прекратились.

На самой вершине горы обнаружили меченый крюк - он принадлежит пропавшим ребятам.

Напомним, Тукмаков, Садаев и Барабаш участвовали в сборах Федерации альпинизма Краснодарского края и шли покорять маршрут четвертой степени сложности. Для этого им нужно было подняться на высоту 4 238 метров.

20-го числа ребята должны были планово выйти на связь, но этого не произошло. Их друзья забили тревогу. Они начали искать своих товарищей, поднялись за ними. Обнаружили, что в палатке перед восхождением, альпинисты оставили свои документы и вещи.

Дальше группа альпинистов федерации, которые отправились спасать своих коллег по команде, поднялись по скале. На самой вершине горы обнаружили меченый крюк - он принадлежит пропавшим ребятам. На пике - альпинисты были точно, а что с ними случилось потом - неизвестно.

- Пропавшие парни имеют второй разряд по альпинизму и могут совершать восхождения без инструктора, также они участвовали в различных альпинистских соревнованиях, - сказали в региональной Федерации альпинизма.

21 августа товарищи пропавших обратились за помощью к спасателям. Их искали три дня и вечером 24 августа спасатели сообщили, что в Ирафском районе спасатели нашли тела трех пропавших парней.

- Их обнаружили в юго-западном кулуаре между двумя маршрутами, по которым альпинисты должны были совершать подъем и спускаться, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии.

Кроме того, одна из родственниц погибших альпинистов рассказала, что при подъеме тел ребят, получил смертельные травмы один из сотрудников спасотряда.

- Когда наших парней поднимали на борт вертолета, на одного из спасателей обрушился камнепад, он не выжил, - рассказала "КП" - Кубань" Юлия Исакова. - Господи, какая коварная гора! Альпинисты, которые были на сборах федерации, говорят рыхлая гора. Плохая для альпинизма!

Однако официально эту информацию в ведомстве пока не подтвердили.