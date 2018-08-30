2018-08-30T13:02:31+03:00
Общество

Кубанский танцор Евгений «Рыжий» Смирнов отправился покорять Америку

Поддержат его коллеги из Томска
Юлия ДУБИНА
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Вместе со своим друзьями из Томска он стал участником телевизионного проекта America's Got Talen.Вместе со своим друзьями из Томска он стал участником телевизионного проекта America's Got Talen.
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Имя чемпиона России по брейк-дансу Жени Смирнова хорошо известно кубанцам. В мае 2012 года танцор попал в ДТП, потерял правую ногу. Для обычного человека – это трагедия, а для танцора – вообще крест на всей жизни. Многие помнят, как по всему краю проходили благотворительные концерты в поддержку парня. Всем миром помогали поправиться после страшной аварии. Женя проявил невероятный характер и, даже потеряв ногу, остался на сцене. Он танцует, несмотря ни на что, и доказывает, что возможности каждого по-настоящему безграничны.

В 2015-м он создал свою школу танцев. В студии проводят групповые танцевальные программы, оздоровительные занятия, ЛФК для детей-инвалидов. Основной концепцией школы является благотворительная поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Заниматься ребята могут абсолютно бесплатно. За это он стал одним из победителей премии «Я - гражданин!»

Евгений снимался в клипе Нагриз и Макса Фадеева, потом стал звездой шоу «Минута славы» и вот теперь парень отправился покорять Америку. Вместе со своим друзьями из Томска он стал участником телевизионного проекта America's Got Talen.

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Страница Евгения Смирного
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- Чтобы не происходило в моей жизни, я считаю, что всегда всё происходит именно в тот момент, когда надо! Вот и я добрался до Голливуда, поучаствовать в проекте «America’s Got Talent». Совместно с ребятами, которых многие из вас уже знают. Это группа «ЮДИ» из Томска. Они создают свет & тьму. 2 этапа уже пройдено, на носу 3-й, - сообщил Евгений Смирнов на своей страничке в Instagram.

Но в полуфинал артистам, к сожалению, пройти не удалось. Но мы точно знаем, что уж нашего Женю это не остановит!

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