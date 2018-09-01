Пилот Boeing, выкатившегося в реку в аэропорту Сочи, диспетчеру: Мы горим!
В Сеть попали записи переговоров экипажа пассажирского Boeing-737-800 авиакомпании ЮТэйр, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи, с диспетчерами аэропорта.
Авария с самолётом в Сочи: трансляция с места ЧП.Пострадали 18 пассажиров лайнера. Сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать людей, скончался. Расследованием произошедшего занимаются МАК и СК
Борт выкатился за пределы полосы при посадке и оказался в русле реки Мзымта. В результате ЧП пострадали 18 человек, из них шесть доставлены в больницу. Погибших нет.
Из записей переговоров следует, что ночью в районе аэропорта Сочи была переменчивая погода. В непростую ситуацию попали два рейса - UT579 из Москвы и AirBaltic из Риги.
Первым попытку приземлиться совершил латвийский борт, но ушел на второй круг.
Переговоры пилота Boeing, выкатившегося в реку в Сочи, с диспетчерами аэропорта
Диспетчеры каждые несколько минут обновляют информацию о погоде и передают ее пилотам. По их данным, сила и направление ветра постоянно меняются - от четырех до семи метров в секунду с порывами от 9 от 22. Сочи накрыла гроза и ливень.
- Улучшение подскажете когда? - обращается пилот ЮТэйр к диспетчерам.
- Такую погоду передают до утра, [грозу] зарядами выносит на берег. До вашего прихода минут за 10 была хорошая погода, - отвечает диспетчер.
- Хотелось бы не попасть в заряд, - говорит пилот.
После тушения самолета в Сочи.
Через несколько минут диспетчер подтверждает информацию, что холодный фронт задержится на всю ночь и уточняет запасные аэродромы у борта.
- Остаток топлива на 3 часа 10 минут. Запасные: Краснодар, Минводы, Внуково, - отвечает командир экипажа.
Тем не менее, наступил небольшой просвет, диспетчерская вышка разрешает посадку Boeing.
- Ветер у земли 7 порыв 11. Посадку разрешаю, - говорит диспетчер вышки.
Фото: aviaforim.ru
Но посадку совершить не удалось и самолет ушел на второй круг.
- Попробуем еще раз? Погода подходит? - обращается пилот.
Диспетчеры продолжают обновлять данные о погоде. Ветер продолжает менять силу и направление каждые несколько минут.
- Заход разрешаю, полоса 06, - говорит диспетчер. - Ветер 200 градусов, 4 порывы 8, видимость 6000, 3600, 3500.
После этого пилот, видимо, сообщает о проблемах при посадке. Его слова в записи разобрать невозможно.
Самолет получил серьезные повреждения
- 579, вас понял, сможете остановиться? - диспетчер спрашивает у командира экипажа.
- … (неразборчиво)
- 579, обстановка на борту, эвакуацию начали?
- … (неразборчиво)
- 579, вы эвакуацию начали?
- Не слышу!
- Вы эвакуацию начали?
- Эвакуация.. (неразборчиво). Горим!
- Понял, пожарные подъезжают.
- Спасибо.
- 579, эвакуация проходит нормально у вас? Пожарные подъезжают, - уточняет другой диспетчер.
- Но мы горим!
- Вас понял.
После этого борт из Риги, который должен был заходить на посадку следующим, направляется в Краснодар. Туда же диспетчеры отправляют на запасной аэродром рейс “Аэрофлота” SU1132.
В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.
- Ютейр перед вами совершил посадку на ВПП 06, но выкатился, аэропорт закрылся по технической причине. Ваше решение? - спрашивает диспетчер.
Пилот спрашивает, что произошло, на что получает ответ:
- Пока не знаю, эвакуация происходит. Пожар, - говорит диспетчер.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Сочи сотрудник аэропорта умер, помогая эвакуировать пассажиров из горящего самолета
Покойный руководил аварийно-спасательным расчетом воздушной гавани (подробности)
ЧП с самолетом в Сочи: стала известна личность погибшего сотрудника аэропорта
Вскоре стало известно, что единственным погибшим в ЧП стал сотрудник аэропорта – руководитель комплексной смены Владимир Бегиян (читайте далее)
МАК и СК начали расследование ЧП с пассажирским Boeing в аэропорту Сочи
- Пассажирский борт, совершавший рейс UT-579 из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали не менее 18 пассажиров.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - сообщили в пресс-центре МАК (читайте далее)