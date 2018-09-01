Пилот Boeing, выкатившегося в реку в аэропорту Сочи, диспетчеру: Мы горим!

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-01T12:24:19+03:00

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В Сеть попали записи переговоров экипажа пассажирского Boeing-737-800 авиакомпании ЮТэйр, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи, с диспетчерами аэропорта.

Авария с самолётом в Сочи: трансляция с места ЧП.Пострадали 18 пассажиров лайнера. Сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать людей, скончался. Расследованием произошедшего занимаются МАК и СК

Борт выкатился за пределы полосы при посадке и оказался в русле реки Мзымта. В результате ЧП пострадали 18 человек, из них шесть доставлены в больницу. Погибших нет.

Из записей переговоров следует, что ночью в районе аэропорта Сочи была переменчивая погода. В непростую ситуацию попали два рейса - UT579 из Москвы и AirBaltic из Риги.

Первым попытку приземлиться совершил латвийский борт, но ушел на второй круг.

Переговоры пилота Boeing, выкатившегося в реку в Сочи, с диспетчерами аэропорта 00:00 00:00

Диспетчеры каждые несколько минут обновляют информацию о погоде и передают ее пилотам. По их данным, сила и направление ветра постоянно меняются - от четырех до семи метров в секунду с порывами от 9 от 22. Сочи накрыла гроза и ливень.

- Улучшение подскажете когда? - обращается пилот ЮТэйр к диспетчерам.

- Такую погоду передают до утра, [грозу] зарядами выносит на берег. До вашего прихода минут за 10 была хорошая погода, - отвечает диспетчер.

- Хотелось бы не попасть в заряд, - говорит пилот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666788" frameborder="0"></iframe> После тушения самолета в Сочи.

Через несколько минут диспетчер подтверждает информацию, что холодный фронт задержится на всю ночь и уточняет запасные аэродромы у борта.

- Остаток топлива на 3 часа 10 минут. Запасные: Краснодар, Минводы, Внуково, - отвечает командир экипажа.

Тем не менее, наступил небольшой просвет, диспетчерская вышка разрешает посадку Boeing.

- Ветер у земли 7 порыв 11. Посадку разрешаю, - говорит диспетчер вышки.

Фото: aviaforim.ru

Но посадку совершить не удалось и самолет ушел на второй круг.

- Попробуем еще раз? Погода подходит? - обращается пилот.

Диспетчеры продолжают обновлять данные о погоде. Ветер продолжает менять силу и направление каждые несколько минут.

- Заход разрешаю, полоса 06, - говорит диспетчер. - Ветер 200 градусов, 4 порывы 8, видимость 6000, 3600, 3500.

После этого пилот, видимо, сообщает о проблемах при посадке. Его слова в записи разобрать невозможно.

srs93sochi Выкатившийся за пределы ВПП в Сочи пассажирский Boeing

Самолет получил серьезные повреждения

- 579, вас понял, сможете остановиться? - диспетчер спрашивает у командира экипажа.

- … (неразборчиво)

- 579, обстановка на борту, эвакуацию начали?

- … (неразборчиво)

- 579, вы эвакуацию начали?

- Не слышу!

- Вы эвакуацию начали?

- Эвакуация.. (неразборчиво). Горим!

- Понял, пожарные подъезжают.

- Спасибо.

- 579, эвакуация проходит нормально у вас? Пожарные подъезжают, - уточняет другой диспетчер.

- Но мы горим!

- Вас понял.

После этого борт из Риги, который должен был заходить на посадку следующим, направляется в Краснодар. Туда же диспетчеры отправляют на запасной аэродром рейс “Аэрофлота” SU1132.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666787" frameborder="0"></iframe> В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

- Ютейр перед вами совершил посадку на ВПП 06, но выкатился, аэропорт закрылся по технической причине. Ваше решение? - спрашивает диспетчер.

Пилот спрашивает, что произошло, на что получает ответ:

- Пока не знаю, эвакуация происходит. Пожар, - говорит диспетчер.

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