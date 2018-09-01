Пассажир Boeing, выкатившегося в реку в Сочи: Взрыва не произошло только благодаря ливню

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-01T13:17:12+03:00

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Алексей Кравцов, пассажир рейса UT579, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи и при посадке выкатился в реку, рассказал подробности происшествия. По его словам, взрыва удалось избежать благодаря ливню, который унес протекшее топливо. Пожар произошел рядом с самолетом, а не на борту.

- Посадка проводилась в шторм и на потоки воды по взлетной полосе. С первого раза не получилось, ушел на второй круг, со второго раза, но реверс не делал, а тормозил колодками и сильная скорость была, из-за того что ветер боковой — он увеличил скорость при посадке и когда катились тоже поддавал. Не хватило полосы из-за скорости и ушли за ограду, рухнули в Мзымту, загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла по частям. Благо течение сильное и керосин уносило, - говорит пассажир.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666813" frameborder="0"></iframe> Пассажир выкатившегося в реку Boeing рассказывает о ЧП.

Стоит отметить, что его представление о действиях пилотов непрофессионально и основано на личных ощущениях.

- После эвакуации, спасались как могли, загорелось все вокруг. Но, повторюсь, — благо течение относило керосин и он горел по воде. Организация никакая. Потушили только в 3:31 упали в 2:57, пожарная первая приехала в 3:08. Я смотрел на часы каждую минуту и постарался заснять, но шел сильный ливень, что помогло не взорваться. Еще то, что около 40 минут кружили над морем и спалили почти все топливо, - отмечает Кравцов.

shkoda1totsamii Со вторым днем рождения меня! Всё фигня, что говорят, и слухов уже тьма тьмущая. Не хочу лезть в полемику. У каждого правда та, что он хочет видеть. Я просто радуюсь, что жив.

По данным переговоров пилота с диспетчерами, при подходе на посадку у борта было топлива на 3 часа 10 минут полета.

- Другие рейсы отправили на запасные аэропорты. Нам так не повезло как им. Но мы родились в рубашке и хоть это страшно, зато живы все. Багаж еще не получил никто. Много описывать не буду, вся организация на 2 с минусом, - возмутился пассажир.

После этого он опубликовал видео в инстаграме с критикой работы медиков и аэропортовых служб.

Алексей Кравцов рассказывает, что пассажирам не выдают багаж, у врачей не хватает медикаментов, а чай и кофе приходится покупать за свой счет.

Международный аэропорт Сочи, тем временем, работает в штатном режиме.

- Сегодня, 1 сентября, в 03:01 в Международном аэропорту Сочи была объявлена тревога. В считанные минут в 03:05 на место происшествия прибыли четыре пожарных расчета аэропорта. Возгорание было потушено за 8 минут. Эвакуация пассажиров и членов экипажа прошла в течение 17-ти минут, - сообщают в пресс-службе аэропорта.

Официальный источник отмечает, что действия всех служб при ЧС позволили избежать жертв среди пассажиров.

aero_ports Аэропорт Сочи

- Благодаря самоотверженности и слаженной работе сотрудникам Международного аэропорта Сочи удалось избежать возможной гибели людей и локализовать ЧС в максимально сжатые сроки.После эвакуации пассажиры самолета были размещены в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи аэропорта, скорой помощи и психологи МЧС. На данный момент пассажиры находятся в гостиницах города. Аэропортом организована работа по выдаче багажа и ручной клади из самолета, - добавили в аэропорту.

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