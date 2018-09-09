Врач ФК «Сочи» спас задыхающуюся пенсионерку в самолете

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-09T21:49:16+03:00

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- Я не герой, просто оказался рядом в нужное время, - скромно рассказывает о своем поступке «Комсомольской правде» - Кубань» врач ФК «Сочи» Андрей Андрианов.

Тем не менее 59-летней пассажирке рейса, которым сочинская команда летела из Новосибирска в Хабаровск очень повезло, что на борту оказался врач футболистов. Ему она обязана жизнью. Женщине стало плохо, когда самолет начал набирать высоту.

- Я летел вместе с командой на очередной тур Футбольной национальной лиги в Хабаровск. Спустя около получаса после взлета в самолете по громкоговорителю объявили, что одной из пассажирок стало плохо, ей необходима помощь врача, - продолжает Андрей Андрианов. - Сам я во время полета спал. О случившемся мне рассказал видеооператор, который меня разбудил.

andrewaa21 Андрей работает врачом по спортивной медицине

Андрей прошел в хвостовую часть самолета и увидел побледневшую пожилую женщину. Она лежала без сознания. Рядом с ней находилась медсестра одной из хабаровских больниц.

- Оказалось, что бабушка летела после перенесенной операции на позвоночнике. Состояние осложнялось тем, что у нее была бронхиальная астма. И как раз во время набора высоты у нее случился приступ, началась нехватка кислорода, - объясняет врач сочинской команды. - Ингалятор, который у нее был с собой, не помогал.

Тогда наш врач привел женщину в чувства, сделал ей инъекцию гормонального препарата. Затем он взял кислородную маску (ту самую, что показывают перед взлетом стюардессы - Авт.) и надел на пассажирку. Ей стало легче дышать. Все оставшееся время до конца полета Андрей находился рядом с ней, контролировал давление и дыхание.

andrewaa21 На Хабаровск!!!

- К счастью, все закончилось хорошо. Хотя дважды, пока мы летели, я думал, что все-таки придется совершать экстренную посадку. Состояние женщины ухудшалось, но слава Богу нам удавалось привести ее в чувства, - добавляет Андрей. - Я попросил бортпроводника, чтобы пилоты связались с землей. Когда мы приземлились, в аэропорту нас уже ждала скорая помощь и амбулифт. Сначала эвакуировали бабушку, а затем самолет покинули остальные пассажиры. Поговорить мы с женщиной особо не успели, честно говоря, не до этого. Насколько мне известно, в тот же вечер бабушка отправилась домой, с ней сейчас все хорошо, а это самое главное.

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