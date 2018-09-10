2018-09-10T18:04:17+03:00
Авто

Краснодарский край попал в топ-5 по количеству люксовых автомобилей

В регионе зарегистрировано 348 автомобилей класса «люкс»
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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Красиво жить не запретишь, тут вам хоть кризис, хоть потоп. По данным аналитического агентства «Автостат» в России числится 12 тысяч люксовых машин.

- Чаще всего обеспеченные автолюбители отдают предпочтение британской марке Bentley – таковых в стране 3 900. На втором месте по популярности располагается Mercedes-Maybach с показателем 2 900 авто, - рассказывают аналитики. - Далее следует Maserati – 1 400 автомобилей в стране, затем Rolls-Royce - 1 200 экземпляров.

Лидером по количеству люксовых авто является Москва. На второй строчке - Санкт-Петербург и Подмосковье. Что интересно, в Краснодарском крае как нестоличном регионе больше всего насчитывается элитных машин - 348 экземпляров.

До недавнего времени по дорогам Краснодара ездила одна из самых дорогих машин в стране. Это BMW M5 First Edition стоимостью как минимум девять миллионов рублей. Таких машин в России не больше 20, а во всем мире порядка 400. Роскошная иномарка принадлежит экс-футболисту «Краснодара» и сборной России Федору Смолову. Правда, сейчас она в ремонте после ДТП, которое случилось в краевом центре 1 августа. Напомним, роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Спорткар получил серьезные повреждения, полностью разбита вся правая сторона.

Спорткар получил серьезные повреждения, полностью разбита вся правая сторона.

Кстати, это не единственное авто Смолова, он также владеет Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей. Таких машин не то, что на Кубани, их и в мире не так уж и много. Всего выпущено 4000 штук.

Счастливыми обладателями этой модели являются один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, боксер Флойд Мейвезер и всемирно известный рэпер Канье Уэст.

Таких машин не то, что на Кубани, их и в мире не так уж и много.

Таких машин не то, что на Кубани, их и в мире не так уж и много.

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