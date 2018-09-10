Краснодарский край попал в топ-5 по количеству люксовых автомобилей

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-10T18:04:17+03:00

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Красиво жить не запретишь, тут вам хоть кризис, хоть потоп. По данным аналитического агентства «Автостат» в России числится 12 тысяч люксовых машин.

- Чаще всего обеспеченные автолюбители отдают предпочтение британской марке Bentley – таковых в стране 3 900. На втором месте по популярности располагается Mercedes-Maybach с показателем 2 900 авто, - рассказывают аналитики. - Далее следует Maserati – 1 400 автомобилей в стране, затем Rolls-Royce - 1 200 экземпляров.

Лидером по количеству люксовых авто является Москва. На второй строчке - Санкт-Петербург и Подмосковье. Что интересно, в Краснодарском крае как нестоличном регионе больше всего насчитывается элитных машин - 348 экземпляров.

До недавнего времени по дорогам Краснодара ездила одна из самых дорогих машин в стране. Это BMW M5 First Edition стоимостью как минимум девять миллионов рублей. Таких машин в России не больше 20, а во всем мире порядка 400. Роскошная иномарка принадлежит экс-футболисту «Краснодара» и сборной России Федору Смолову. Правда, сейчас она в ремонте после ДТП, которое случилось в краевом центре 1 августа. Напомним, роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Спорткар получил серьезные повреждения, полностью разбита вся правая сторона.

Кстати, это не единственное авто Смолова, он также владеет Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей. Таких машин не то, что на Кубани, их и в мире не так уж и много. Всего выпущено 4000 штук.

Счастливыми обладателями этой модели являются один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, боксер Флойд Мейвезер и всемирно известный рэпер Канье Уэст.