Подозреваемая в каннибализме 12-летняя школьница из Сочи вербовала сверстников в группу смерти

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-04T14:20:44+03:00

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Когда 12-летняя Валерия пропала, весь Сочи был на ушах. Она еще 23 сентября в 14:00 ушла из дома, но своим родителям ничего об этом не сообщила. На связь не выходила. Мама школьницы призналась, что и раньше Лера сбегала, но всегда возвращалась обратно. Последний раз – как раз в октябре прошлого года, но тогда она сама вернулась домой спустя несколько дней.

Девочку искали 10 дней.

Отыскать подростка в этот раз удалось лишь на 10 сутки. За это время она добралась до Санкт-Петербурга. Девочка жива и невредима. Правда, сейчас ее проверяют на причастность к жестокому преступлению, которое случилось в Ленинградской области. В крохотной деревне Новинка неизвестные жестоко расправились с местным 21-летним работником магазина Александром, а затем надругались над его телом по сценарию фильма «Каннибал».

По некоторым данным, в Ленинградской области школьница была со своим 22-летним возлюбленным Аркадием.

По некоторым данным, в Ленинградской области школьница была со своим 22-летним возлюбленным Аркадием. Вместе они попросились пожить у своего знакомого Александра – того самого, изуродованное тело которого нашли на днях.

Что произошло между молодыми людьми дальше, предстоит выяснить следователям. Местные жители заметили дым в одном из домов и пошли проверить, что там. В тот момент из дома выбежали двое людей.

Погибший парень накануне праздновал день рождения брата

Нашли Александра мертвого. По словам соседей, у него были отрублены кисти рук, из груди парня вырезаны куски плоти. Голову его нашли (!) в печи.

По факту убийства областной Следком возбудил уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Аркадия. А что делать с девочкой - пока не ясно. Ей не исполнилось еще и 14 лет. А, значит, на время разбирательств ее, скорее всего, поместят в специализированный Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

От этой жуткой истории волосы дыбом.

- Неужели такое жестокое преступление могла совершить пятиклассница на пару со своим приятелем?! – не верят сочинцы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», учится девочка в одной из школ курорта в коррекционном классе. Успехами, правда, в учебе никогда не блистала, застенчива, увлекается аниме. В ее соцсетях - огромное количество картинок и видео в любимом японском жанре. Можно найти и странные сообщения о смерти, фотографии с кровью.

- Она состояла в группе смерти «Синий кит». Помню, как разговаривала с ней в прошлом году, после того, как она моего восьмилетнего сына напугала, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама мальчика Екатерина (имя изменено – Авт). – У нас в городе есть Цветной бульвар, там часто играют дети. И вот Лера подошла к ним и начала рассказывать шокирующие вещи. Говорит моему сыну: «Знаешь, мальчик, смерть прекрасна. Давай я к тебе ночью приду и убью». Потом стала говорить о кишках, в подробностях рассказывала о зверствах, смаковала каждую деталь. После таких угроз мы и обратились в полицию.

На своей страничке девочка публиковала странные картинки.

Судя по постам, которые публиковала Лера на своей стене «Вконтакте», в группах смерти школьница состоит больше года. Администраторы «групп самоубийц» дают участникам задания - от громкого прослушивания музыки и просмотра фильмов ужасов до намеренного причинения себе увечий. В феврале 2018 года девочка вырезала у себя на теле кита и загрузила кровавый снимок в соцсети. В начале марта начала публиковать на своей стене сообщения «Если я умру, кто-нибудь заплачет?».

- Она дошла до последнего уровня. Он требует от участников совершить самоубийство или убить родителей, - добавляет Екатерина. – Насколько я знаю, полиция ей занималась. Не знаю, какая обстановка у нее в семье, но ничего плохого про ее родителей не слышала.