2018-10-04T14:24:36+03:00
Общество

На стройке Крымского моста упал в воду железнодорожный пролет

В результате инцидента никто не пострадал
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: мост.рфФото: мост.рф
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В Керченском проливе на стройке Крымского моста в воду упал один из железнодорожных пролетов. Как сообщают в инфоцентре «Крымский мост», инцидент произошел на участке между косой и островом Тузла во время опускания пролета на опоры. Конструкция накренилась и свалилась на мелководье.

- Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал, - отметили в инфоцентре. – Опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена.

Происшествие не отразится на сроках стройки – железнодорожная часть будет сдана в декабре 2019 года, уверяют мостостроители.

Упавший пролет после подготовки поднимут из акватории пролива с помощью кранов. На это может уйти до полутора месяцев. Место поврежденного пролета займет новый.

Сейчас на месте инцидента работают представители заказчика и подрядчика, которые занимаются изучением причин происшествия и оценкой последствий. Отмечается, что все работы по проекту были застрахованы.

Строительство железнодорожной части Крымского моста продолжается. На сегодняшний день погружены все сваи железной дороги, готовы практически все 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Над морем уже собрано 5,5 километров пролетов из запланированных 11, а на сухопутном участке косы Тузла укладывают пути. Здесь пролягут две колеи для пассажирских и грузовых составов.

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