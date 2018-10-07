В Краснодаре отремонтируют улицу Кореновскую, а в Новороссийске поставят светофор на Видова

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-07T09:48:32+03:00

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Акцию вместе с кубанской Госавтоинспекцией «КП» - Кубань» объявила еще в начале сентября. Мы призывали жителей края фотографировать и присылать нам снимки дорог, по которым дети ходят в школу. Если на проезжей части нет пешеходного перехода, огромные ямы, возле учебных заведений отсутствуют остановки или нет освещения - все это грубое нарушение безопасности. Ведь по дороге в обитель знаний с ребятами не должно ничего случиться. Жители края активно откликнулись на нашу акцию «Безопасный путь в школу». Все сообщения, присланные в редакцию «Комсомолки», мы передавали в ГИБДД. И вот появились первые итоги акции.

На «Золотом городе» нет остановки

«Многие дети из краснодарского коттеджного поселка «Парковый» и «Золотой город», ездят в школу № 99 на школьных автобусах. До 2018 года эта территория относилась к учебному заведению. Школьные автобусы с конечной остановки «Ул. Школьная» забирают детей и везут на учебу. Но фактически переход к остановочному пункту есть только там, где остановка «Золотой город». И идти дети должны через улицу Пригородную. На ней хоть всего и две полосы движения, но скорость - как на трассе. Автобусы стоят и ждут времени отправки там же, на «Золотом городе». Ибо места там много, отдельная остановка - большая и безопасная. Но забирать детей с нее не разрешено. Так как эта территория с этого года относится к школе № 65. Помогите решить данный вопрос. Были случаи, когда машины сбивали детей, перебегающих дорогу к школьным автобусам. А ведь к остановке «Золотой город» многим ребятам и ближе, и безопаснее ходить».

ЧТО СДЕЛАНО:

- Мы направили в департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара предложение о рассмотрении вопроса использования остановки общественного транспорта «Золотой город» для перевозки детей в школу № 99, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Кубани.

Улица Кореновская в Краснодаре разбита

«Поход в школы № 95 и 96 краснодарского микрорайона Энка для некоторых детей сопряжен с риском для жизни. На улице Кореновской есть несколько опасных пешеходных переходов, которые вообще никак не оборудованы. По улице Покрышкина тротуар не отделен от проезжей части, и дети идут бок о бок с машинами, задыхаясь в пыли. Хотя сама дорога тут отсутствует - машины ездят по проложенной колее, в хорошую погоду поднимая клубы пыли, а в дождь - пытаясь объехать глубокие ямы».

ЧТО СДЕЛАНО:

- По факту наличия повреждений дорожного покрытия на участке улицы Кореновской возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в ГИБДД. - В целях устранения повреждений выдано предписание дорожного надзора мэрии Краснодара.

Это значит, что в течение 30 дней с момента получения предписания все нарушения должны быть устранены.

В поселке Знаменском к остановке нет пешеходного перехода

«Меня зовут Черкасова Екатерина. Моя дочь ходит в краснодарскую школу № 84. Туда и обратно она едет на автобусе. Мы живем в поселке Новознаменском, и места посадки и высадки детей у нас просто нет. Автобус останавливается на улице Войсковой, там нет и зебры - дети переходят дорогу просто так.

ЧТО СДЕЛАНО:

Администрации поселка Новознаменского ГИБДД тоже выдало предписание, по которому пешеходный переход должен появиться на улице Войсковой в течение месяца.

В Калининском районе не могут поделить калитку школьного забора

В станице Андреевской Калининского района в СОШ № 8 уже второй год подряд идет спор между родителями и директором за право владения калиткой, ведущей в эту самую школу!

На территорию учебного заведения есть два входа - один, который всегда открыт, что удобно для детей, живущих в той стороне, и другой - закрытый. И ключи от него есть только у учителей. Чтобы те дети, которые живут со стороны закрытой калитки, попали в школу, они должны сделать круг в 400 метров по оживленной трассе. На дороге нет тротуаров, а единственный пешеходный переход ведет из одного грязного кювета в другой! Зимой дети идут по гололеду, по проезжей части навстречу движущемуся транспорту! Закрытый вход находится со стороны парка, машин там нет и быть не может».

ЧТО СДЕЛАНО

- По факту отсутствия пешеходных тротуаров вблизи СОШ № 8 в станице Андреевской Калиниского района сотрудниками Госавтоинспекции в адрес главы Бойкопонурского сельского поселения внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз общественной безопасности, - говорят в ГИБДД Кубани.

В Новороссийске на перекрестке перед школой нет ни светофора, ни зебры

«В Новороссийске, на перекрестке улиц Кутузовской и Видова, на дороге со стороны Красной Площади, нет ни пешеходного перехода, ни светофора для пешеходов, ни знака соответствующего, ни стоп-линии для машин. Автомобили перекрывают проход, и люди с детьми, колясками лавируют между ними. А ведь по этой дороге ходят ребята в школу № 21, в детские сады № 2 и № 17».

Новороссийск, опасный перекресток

- Согласно информации, предоставленной администрацией Новороссийска, до конца года планируют завершить работы по обустройству пешеходного перехода на пересечении улиц Кутузовской и Видова, - сказали в ГИБДД. - А еще установить дорожные знаки со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на Г-образных опорах над дорогой, а также поставить светофор.