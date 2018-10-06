“Локомотив-Кубань” устроил шоу и разгромил “Зенит” в матче открытия Единой лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-06T02:49:37+03:00

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Самый новый город-миллионер России тосковал по лучшей игре с мячом. И это было взаимно. Более четырех тысяч человек героически отстояли в пятничных многокилометровых пробках, пробираясь к “Баскет-Холлу”, чтобы увидеть своих новых кумиров и создать ту самую знаменитую атмосферу краснодарской арены.

А значительно обновленный в межсезонье “Локомотив-Кубань” к матчу с “Зенитом” приготовил для болельщиков настоящее шоу, которое длилось весь вечер.

Те счастливчики, которым удалось попасть в “Баскет-Холл” пораньше, успели закупиться атрибутикой, потанцевать с детьми из группы поддержки, нарисовать свой плакат, попозировать перед 3D-камерой и даже поесть бесплатной пиццы. День игры - всегда праздник, это хорошо знают все любители баскетбола в Краснодаре.

Сомнения в том, что вечер открытия сезона будет особенным, развеялись с дымом, который окутывал паркет во время театральной постановки, открывающей первый домашний матч сезона.

- Шоу здесь всегда впечатляет. Спасибо “Локомотиву”, что юбилейный сезон начат красиво, - не скрывал эмоций президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, пообещав, что Краснодар обязательно примет Матч всех звезд.

У ГОСТЕЙ НЕ БЫЛО ШАНСОВ

О самой же игре до ее начала многие говорили с осторожностью. У “Локо” отличный состав, но слишком мало было времени, чтобы сыграться. Эти опасения подтвердила сложная игра с “Гдыней”, и от встречи с “Зенитом” ждали острого противостояния.

Но в этот вечер все было по-другому. “Локо” с первых минут начал доминировать на площадке, не оставив никаких шансов сопернику. Саша Обрадович активно использовал ротацию, в результате все игроки максимально эффективно распоряжались своим игровым временем.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

В первой четверти команда Саши Обрадовича попала 10 из 13 с игры, за половину набрала 52 очка, а встречу завершила с 61% результативности. Кулагин, Джонсон, Фаль, Уайтхед, Понитка и компания рвали оборону петербуржцев в клочья, а Фридзон, например, попал все, что бросал в этот вечер (3 из 3 трехочковых). Слабых звеньев в этот вечер у “Локо” не было.

А у гостей игра совсем не клеилась. Главная записная звезда сине-бело-голубых Брендон Дженнингс запомнился довольно грязной игрой и разговорами на площадке. Американец к концу матча-таки получил свои пять фолов и сел на скамейку с 6 точными попаданиями из 19 попыток.

- Мне не понравилось, как он играет. Надо как мужик играть, а не как знаете кто. Если ты крутой игрок, если ты суперзвезда, если ты приехал сюда, то доказывай все действиями, а не хлопками, захватами сзади. Я думаю, если он так будет играть дальше, то судьи его не будут любить. Он сам себе приговор подпишет, - заметил после матча многоопытный Виталий Фридзон.

Ко всем бедам “Зенита” добавилась и травма Сергея Карасева, который после жесткого стыка схватился за плечо и покинул площадку.

Но вряд ли он мог в этот вечер существенно влиять на результат. Краснодарцев было не удержать. К радости публики они выиграли все четверти, а финальное преимущество составило 32 очка - 96:64. Шоу удалось!

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

- На арене была просто супер атмосфера! Болельщики нам не давали расслабиться, поддерживали все время. Мы чувствовали эту поддержку очень сильно. В Краснодаре знают и любят баскетбол. Приятно, что у нас такая атмосфера и такие болельщики, надеюсь, они будут помогать в будущем, - добавил Фридзон, отметив роль “шестого игрока”.

За петербуржцев приехали поболеть несколько десятков фанатов, голоса которых иногда пробивались сквозь гул “Баскет-Холла”, но тренер “Зенита” на отсутствие поддержки не жаловался.

- Нам не хватило дня отдыха. Играть выездной матч на второй день после Еврокубка - это очень странно. По сегодняшней встрече было видно, что мы были медленнее «Локомотива», не были достаточно агрессивны, и свою игру показать не смогли, - сказал после игры тренер “Зенита” Василий Карасев, посетовав еще и на потерю Арманда.

ВПЕРЕДИ ДЛИННЫЙ СЕЗОН

Саша Обрадович после матча не скрывал радости. Он был очень доволен игрой и результатом.

- После игры в раздевалке я сказал своим игрокам, что мне очень понравилась игра. Каждый игрок показал огромную самоотдачу. Мне кажется, и болельщикам было приятно смотреть сегодняшнюю игру. После того, как в Польше мы не сыграли так, как хотели, сегодня игра соответствовала нашему потенциалу, - подчеркнул наставник “красно-зеленых”.

Президент “Локомотива-Кубани” поблагодарил игроков за отличную работу, но отметил, что клуб спокойно реагирует на этот успех, ведь впереди еще целый сезон. А, значит, подобные шоу снова станут регулярными.

“Локомотив-Кубань” - “Зенит”– 96:64 (29:17, 23:19, 26:14, 18:14).

Самые результативные

«Локомотив-Кубань»: Дмитрий Кулагин (14), Дорелл Райт (12), Айзея Уайтхед (12), Джауан Джонсон (12).

«Зенит»: Брэндон Дженнингс (15), Сергей Карасев (10), Филип Скрабб (10).

Следующий домашний матч “Локо” проведет 10 октября в Еврокубке против французского “Лиможа”. Начало встречи в 20:00.

Билеты стоимостью от 200 рублей можно приобрести на сайте клуба.

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