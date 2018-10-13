В Черном море потерпел бедствие теплоход под флагом Панамы
Сигнал "SOS!" у берегов Севастополя прозвучал сегодня утром в 06.45 по московскому времени. Дежурный морского спасательного центра сообщил координаты тонущего судна.
- Судно с металлоломом накренилось и начало тонуть в 50 милях от Севастополя, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Росморречфлота. - Оно двигалось по акватории Черного моря под флагом Панамы.
На помощь тонущему теплоходу тут же направили помощь. На тот момент экипаж уже благополучно эвакуировался на собственный спасательный плот.
- Их взял на борт танкер "Минерва", - пояснили в ведомстве.
Спасены все. Сейчас двое граждан Турции и шестеро - Азербайджана благополучно плывут в сторону Новороссийска. - Чувствуют они себя нормально.
В Новороссийске им окажут все необходимую помощь, затем свяжутся с консульствами этих стран и отправят домой.
В Росморречфлоте заверили, что угрозы экологической безопасности нет.
- Танкер затонул на глубине почти 2 километра, - уточнили в ведомстве.
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