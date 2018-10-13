2018-10-13T13:42:36+03:00
Происшествия

В Черном море потерпел бедствие теплоход под флагом Панамы

Экипаж - граждане Турции и Азербайджана - спасен и плывет в Новороссийск
Евгения ОСТРАЯ
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Все спасены и плывут в НовороссийскВсе спасены и плывут в Новороссийск
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Сигнал "SOS!" у берегов Севастополя прозвучал сегодня утром в 06.45 по московскому времени. Дежурный морского спасательного центра сообщил координаты тонущего судна.

- Судно с металлоломом накренилось и начало тонуть в 50 милях от Севастополя, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Росморречфлота. - Оно двигалось по акватории Черного моря под флагом Панамы.

На помощь тонущему теплоходу тут же направили помощь. На тот момент экипаж уже благополучно эвакуировался на собственный спасательный плот.

- Их взял на борт танкер "Минерва", - пояснили в ведомстве.

Спасены все. Сейчас двое граждан Турции и шестеро - Азербайджана благополучно плывут в сторону Новороссийска. - Чувствуют они себя нормально.

В Новороссийске им окажут все необходимую помощь, затем свяжутся с консульствами этих стран и отправят домой.

В Росморречфлоте заверили, что угрозы экологической безопасности нет.

- Танкер затонул на глубине почти 2 километра, - уточнили в ведомстве.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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На его борту были 12 человек (подробнее)

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