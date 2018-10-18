«Мы сообщали Росгвардии, когда Росляков пришел к нам»: директор оружейного магазина рассказал, как продавал ружье керченскому стрелку

СЕГОДНЯ 20:51 2018-10-18T21:08:34+03:00

Студент еще хотел купить картечь, но ему ее не продали [аудио]

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Магазин, в котором керченский стрелок покупал оружие, временно закрыт. Сюда приехали проверяющие - поднимали все документы, выясняли, как Владислав Росляков покупал ружье. Была среди силовиков и Росгвардия — именно это ведомство занимается лицензиями и разрешением на оружие.

- Мы ведь первым делом сразу в Росгвардию позвонили, когда Росляков пришел к нам покупать ружье, - говорит в интервью «Комсомолке» директор магазина «Оружейник» Эдуард Тихонов. - Мы работаем год, и это был первый такой молодой наш покупатель. Хотя оснований не продавать оружие этому парню у нас никаких не было - ему исполнилось 18 лет, у него на руках были все необходимые документы - разрешение на приобретение гладкоствольного, длинноствольного охотничьего оружия. Когда в Росгвардию позвонили, нам сказали, что на самом деле такая лицензия выдана, что все в порядке.

Студент 4 курса керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с ружьем и целым арсеналом боеприпасов. Заложив взрывчатку в столовой, он пошел палить по студентам и педагогам. В перестрелке погибли 20 человек, больше 50 - пострадали.

- К нам он пришел покупать помповое ружье Hatsan. Мы предложили ему другое оружие — двустволку для начинающих, но он выбрал именно это. Очень адекватный был, уравновешенный.

Стрелок после перестрелки пустил пулю в себя

В магазин за ружьем пришел в конце августа. А уже 17 октября палил из него без разбору по людям.

- С какой целью покупаешь, - поинтересовались продавцы.

- Я скоро в армию пойду, хочу быть подготовленным, - ответил Росляков.

Директор оружейного магазина о том, как керченский стрелок покупал ружье 00:00 00:00

Только ни чехол, ни ремень для оружия не купил.

- В коробке понесу, - ответил керченский стрелок и отсчитал 19 500 за «игрушку».

- Ружья делятся на две категории - длинноствольное нарезное и длинноствольное гладкоствольное. Так вот нарезное выдается после пяти лет владения гладкоствольным. Нарезное новичок приобрести не может. А любой человек с таким разрешением, как у Рослякова, может взять гладкоствольное. Только чтобы получить оружие, это и хлопотно, и удовольствие не из дешевых, - продолжает Эдуард Тихонов. - Ну посчитайте сами. Само оружие - 19 500, обучение стрельбе - 10 000 рублей, оплата госпошлины - 2000 рублей, сейф - как минимум 9000. Итого - около 40 000 у студента колледжа должны были быть. Согласитесь, сумма приличная.

После того, как Росляков купил ружье, он зарегистрировал его в Росгвардии - так положено по закону. А через несколько недель снова пришел в оружейный магазин.

- Купил у нас одну пачку патронов - 25 штук, - говорит Тихонов. - Хотя хотел приобрести много, но мы только пачку одну ему реализовали. Как чувствовали. Он ведь еще хотел у нас не просто патроны взять, а картечь - крупную дробь для охотничьего ружья. Спросили еще у него, зачем такие, у нас ведь и зверя такого крупного нет, на которого с картечью идут. И не продали.

А Росляков пошел в другой магазин, там ему и продали 150 патронов.

Видео, на котором видно, как керченский стрелок палит без разбору по своими сверстникам и педагогам из оружия, похожего на то, которое он купил в «Оружейнике», в магазине посмотрели ни раз.

- Знаете, в Керчи сейчас все только и говорят о том, что Росляков мог быть не один. Помповым ружьем так владеть и так быстро стрелять научиться за месяц просто нереально, - объясняет Эдуард Тихонов. - Оно очень сложно само по себе, после каждого выстрела надо передергивать цевье, причем надо делать это правильно, должна быть набита рука. А он был левшой и ему было неудобно его заряжать.

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