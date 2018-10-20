На Кубани простились с тремя погибшими в керченской бойне
На Кубани прошли похороны жертв керченского стрелка. В поселке Сенном Темрюкского района утром 20 октября простились с 19-летним студентом Алексеем Лавриновичем. Родители парня, узнав о трагедии, сразу поехали в Керчь. Они обошли все больницы и пытались найти сына у друзей или в больнице. Только к четырем часам утра они узнали, что Леша в списке погибших. Он попал к медикам с тяжелым огнестрельным ранением и умер в больнице.
В школе, где учился Леша, учащиеся устроили траурный митинг в память о погибших и организовали сбор финансовой помощи родителям Алексея. В этой же школе в четвертом классе учится его младшая сестренка Вика.
Проводить в последний путь 19-летнего студента собрались больше сотни человек. Родственники, друзья, знакомые, ученики школы №8, которую он окончил, и жители поселка, неравнодушные у чужому горю.
В поселке Сенном под Темрюком хоронят 19-летнего Алексея Лавриновича.
А в это время в поселке Мирском Кавказского района прощались с Анастасией и Светланой Баклановыми. Дочь и мать были преподавателями Керченского политехнического колледжа. Анастасия Бакланова работала заведующей центра профориентации, а ее мать — замдиректора колледжа по учебной работе.
В поселке Мирском живут мать Светланы Юрьевны и бабушка Анастасии 80-летняя Любовь Федоровна Насонова, брат погибших Александр Насонов с супругой. Родом из поселка и муж Светланы Баклановой Вячеслав, который перед нападением стрелка отлучился в подсобку на обед и тем самым спас себе жизнь.
Анастасия и Светлана Баклановы. Фото: Марина СМИРНОВА.
- Услышав хлопок, стрельбу, я ринулся в помещение колледжа. Там полыхал огонь, были выбиты стекла окон. Повсюду тела мертвых и раненых, - рассказывает Вячеслав Бакланов.
Своих девочек нашел застреленными около кабинета. Они лежали в луже крови - у матери ранение в сердце, у дочери - в голову. Вячеслав вызвал " скорую", помогал эвакуировать пострадавших.
Проститься с погибшими собрались все родственники Баклановых. Фото: Марина СМИРНОВА.
Убитые горем родственники говорят, что наверняка Светлана Юрьевна знала своего убийцу, учащегося 4 курса. О мотивах преступления говорят неохотно.
- Какая теперь разница один он был или нет, - вздыхают родные. - Наших близких уже не вернуть...
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