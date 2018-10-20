В Краснодарском крае на месте крушения Л-39 нашли останки тела пилота

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-20T16:07:00+03:00

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

По данным «КП», летчика обнаружили в кабине самолета

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В субботу 20 октября стало известно, что на месте крушения учебного самолета Л-39 поисково-спасательная группа обнаружила останки тела погибшего летчика.

- В самолете находились 23-летний и 27-летний пилоты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Во время крушения один летчик катапультировался. Второй этого сделать не смог - его тело обнаружили в кабине самолета.

Также есть информация, что члены разбившегося экипажа Л-39 - два лейтенанта выпуска 2018 года. Это пилот-инструктор и слушатель курсов на базе ейского центра морской авиации.

В поисках задействовали более 200 человек.

В Азовском море также были найдены около 50 обломков самолета. Поисковые работы сейчас продолжаются.

Напомним, учебный самолет Л-39 упал в Азовское море 18 октября около 17:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе станицы Должанской Краснодарского края. На борту находились два пилота.

Высота полета была небольшой. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от берега. На месте крушения обнаружили купол парашюта, на подвесной системе летчиков не было.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.

Самолет принадлежал Ейскому центру боевой подготовки летного состава ВМФ РФ. Здесь готовят летчиков для службы на авианесущих кораблях военно-морского флота.

ТТХ

Штурмовик Л-39 «Альбатрос» - один из самых популярных реактивных учебно-тренировочных самолетов в мире. Он используется в основном для повышения квалификации пилотов, а также в качестве легкого штурмовика.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.