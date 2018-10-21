Жена разбившегося в Л-39 летчика: Этот человек был предписан мне судьбой

СЕГОДНЯ 00:10 2018-10-21T00:33:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Родные летчиков, которые выполняли тренировочный полет на Л-39 в районе станицы Должанской, до последнего верили, что они живы. После падения самолета в Азовское море, близкие пилотов надеялись, что экипаж смог спастись. Они могли катапультироваться и выбраться из воды на берег. Их искали больше суток, в поисках участвовало более 200 человек. Но найти летчиков живыми не удалось...

На борту учебного штурмовика Л-39 «Альбатрос» находилось два лейтенанта, которые выпустились из Краснодарского авиационного училища в 2018 году.

Один из них 22-летний Андрей Середин. Парень родом из Липецка. Со школьной скамьи он хотел летать на боевых машинах, и свою мечту осуществил. Как только получил аттестат, подал заявление в краснодарское авиаучилище, прошел жесточайший отбор и попал в заветный список зачисленных.

Андрей Середин со школьной скамьи хотел летать на боевых машинах.

В тот день, 18 октября, он выполнял плановый учебно-тренировочный полет на малых высотах. Вместе с ним на борту находился и второй пилот - 23-летний летчик-инструктор Владислав Неледва.

- Сам он родом из Ахтубинска. В Краснодар перебрался, когда поступил в летное училище имени Серова, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» супруга Мария Неледва.

Девушка знакома с летчиком с 2014 года, осенью 2017-го они сыграли свадьбу. Спустя полгода после торжества Владислав окончил училище. После этого его направили служить в центр боевой подготовки летного состава ВМФ в Ейск. Вместе с ним перебралась и его жена.

Ему нужно было налетать определенное количество часов, чтобы он начал учить других летчиков. Однако, по словам Марии, Владислав всегда уверенно держался за штурвалом, самолет он знал, как свои пять пальцев...

Владислав и Мария на выпускном в училище.

Л-39 потерпел крушение в полутора километрах от берега. Что стало причиной трагедии, сейчас разбираются следователи.

- Пока расследование идет. Что случилось с ними, до сих пор не знаем. Черный ящик нашли, его отправили в Москву расшифровывать, - говорит Мария. - Что точно известно, оба пилота находились в кабине. Они не смогли катапультироваться! Один попытался, но парашют просто вылетел. Все произошло за долю секунды. Скорость - 500 км/ч, высота - около 200 метров. Мой муж, наверное, и не понял, что случилось... Причины крушения могут быть разные. Может, неполадки в самолете, а может быть, птица врезалась - пока ничего неизвестно.

После окончания училища Владислава направили на службу в Ейск.

Узнав о трагедии Марии, многие знакомые и просто неравнодушные люди пишут ей слова поддержки.

- Я всего лишь хочу сказать, чтобы вы все ценили свою жизнь! Ценили своих близких! Прощайтесь с ними всегда, как будто это последний раз! Вместе с тобой, дорогой мой муж, не стало и меня, - с трудом говорит Мария. - Нет души, нет сердца, нет любви. Это действительно был человек, предписанный мне судьбой. Желаю никогда в жизни не прочувствовать то, что случилось.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семьям пилотов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае на месте крушения Л-39 нашли останки тела пилота

В субботу 20 октября стало известно, что на месте крушения учебного самолета Л-39 поисково-спасательная группа обнаружила останки тела погибшего летчика (читайте далее)