Победителю детского «Голоса» два года не дают обещанную квартиру в Сочи

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-21T08:58:05+03:00

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Обещанного два года ждут

С тех пор, как Данил Плужников победил в третьем сезоне шоу «Голос.Дети», прошло уже больше двух лет. Только до сих пор Даня получил не все подарки, которые презентовали юному исполнителю. Например, в новую квартиру в центре Сочи до сих пор не может въехать.

Мама Дани Ирина Афанасьева больше любит рассказывать об успехах сына, чем о проблемах. Поэтому и о том, что обещанную властями квартиру на курорте так и не получили, «КП» узнала случайно в одном из разговоров с ней.

- У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему их так и не дали, - случайно обмолвилась Ирина Афанасьева.

Даня на сцене "Голоса"

Когда в мае 2016 года после победы в третьем сезоне «Голос.Дети» Даню как национального героя встречали в аэропорту Сочи, власти курорта преподнесли презент.

- Это однокомнатная квартира в новостройке в Центральном районе Сочи, - поясняла тогда «Комсомолке» Ирина Афанасьева. - Прям шикарный подарок! Мы были на седьмом небе от счастья и очень благодарны за такой щедрый подарок. Особенно, если учесть, что в нашей квартирке хозяйничает грибок, очень сыро, а это вредно для здоровья Дани.

Несколько дней спустя семья даже поехала посмотреть жилье – однушку в 32 кв. м на улице Пластунской в строящемся доме. Но на площадку их не пустила охрана, домом родители любовались со стороны.

А потом чиновники решили, что в ней Дане с семьей будет тесно (он не может жить один, с ним всегда рядом мама и папа) и замахнулись с барской руки на двухкомнатную. Ее даже показали маме с сыном, правда, документы не дали – дом тоже еще строился. А потом… все заглохло. И уже два года семья Дани Плужникова ждет обещанного подарка.

Даню встречали в аэропорту Сочи как национального герояФото: Иван ВИСЛОВ

Вообще в Сочи семья победителя детского «Голоса» живет в небольшой квартире в 45 квадратных метров. Правда, это не совсем квартира. Это приватизированные комнаты в бывшей общаге местных теплосетей. Там когда-то работали родители Дани. Сначала жили в комнате в 12 квадратов, а потом компания решила улучшить условия семье и переселила из маленькой коморки в квартиру на первом этаже, в которой сейчас и живет Даня с родителями.

- Когда мы въехали в нее, квартира была больше похожа на нежилой изолятор. Это пристройка из двух помещений, очень сырая. Но мы были довольны - какое-никакое, а свое жилье. А потом дом передали на баланс городу, и я совершенно случайно узнала, что на нашу квартиру нет абсолютно никаких документов. Получалось, что при первой же проверке мы можем оказаться на улице. Или, в лучшем случае, вернуться в комнату 12 квадратных метров, - рассказывает Ирина Афанасьева. – 8 лет тянулась эпопея с узаканиванием нашего жилья. Слава Богу, все документы теперь есть.

Мечты сбываются. Но не все…

Хотя сейчас Даня редко приезжает в эту квартиру - летом он закончил 9 классов и поступил в музыкальное училище в Москве и снимает вместе с мамой однушку в столице.

Это была давняя Данина мечта – поступить в музыкальное училище. Конкурс был большой – 22 человека на место. Но Даня прошел все вступительные испытания и был зачислен. Коммерческое обучение семья бы просто не потянула - почти 400 тысяч год стоит. Поэтому мама сказала Дане, что если не поступит, пойдет в 10 класс. Но когда увидели уже итоговые списки поступивших на бюджет радости не было предела.

- Жилье в Москве очень дорогое. И вы не думайте, что после победы в «Голосе» Даня начал получать большие гонорары, он часто выступает на благотворительных концертах бесплатно. К тому же на его лечение необходимы приличные суммы, так что у нас каждая копейка на счету, - рассказывает Ирина Афанасьева. – И квартира в Сочи была бы большим подспорьем нам. Мы могли бы ее сдавать и на эти деньги снимать жилье в Москве, пока сын учится.

Мечты мальчика, который с детства тяжело болен, начинают сбываться. Осталось решить вопрос с квартирой, которую ему подарили, но которая так и не принадлежит юному музыканту.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Когда Дане Плужникову было полтора года, врачи поставили диагноз: спондилоэпифизарная дисплазия. Рост замер на отметке 110 см. Руки и ноги перестали расти, появились постоянные боли в позвоночнике, тазу, суставах. Единственной отдушиной мальчика стала музыка. Он поступил в музыкальную школу, которую окончил с отличием, участвовал в различных вокальных конкурсах, где часто становился победителем.

Победитель детского "Голоса" с мамой Ириной Афанасьевой. Фото: архив Даниила Плужникова

Сейчас ему уже 16 лет. Он выступает на одной сцене с Олегом Газмановым, певицей Зарой, Димой Биланом, Валерием Кипеловым и другими звездами отечественной музыки. Данил Плужников записывает клипы, гастролирует по стране и миру. Два раза выступал в Турции, Париже.

КОММЕНТАРИЙ ЧИНОВНИКОВ

Обещание будет выполнено

Еще в начале сентября «Комсомолка» отправила запрос в мэрию Сочи с просьбой разъяснить ситуацию и ответить на вопрос – когда Данил Плужников получит обещанную квартиру.

- Заместитель главы города, который занимался этим вопросом, больше не работает в администрации, - заявили по телефону в мэрии Сочи, сообщив, что концы лучше искать в управлении по социальным вопросам курорта.

- Мы готовим ответ, пока я не могу вам ничего сказать. Но все наши обещания семье Дани Плужникова будут выполнены, - сказала замглавы мэра Сочи по социальным вопросам Ирина Романец.

- Когда?

- Зачем вам эта информация? – резко ответила чиновница. - Рассказывайте лучше, как Данил поет хорошо. По квартире мы пришлем вам официальный ответ. Вопрос сложный и непростой. Хочется вам ответить, а не просто отписаться. Мы сейчас ведем переговоры с застройщиком.

- А кто застройщик?

- Давайте так – квартира по закону не должна быть предоставлена, более того, у семьи есть жилье.

- Но ее же обещали!

- Обещание будет выполнено.

- В какие сроки? Уже два года прошло!

- Ну что поделать, не просто так получить квартиру в Сочи.