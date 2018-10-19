Первого вице-мэра Сочи арестовали на 2 месяца

19 Окт. 20:50 2018-10-19T21:09:49+03:00

В СИЗО он пробудет до 15 декабря

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Вечером 17 октября стало известно о задержании еще двух сочинских чиновников. Под стражу взяты первый вице-мэр Сергей Юрин. А также бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков.

В чем подозреваются чиновники, пока неизвестно. В мэрии Сочи ситуацию официально не комментируют.

39-летний Сергей Юрин работает заместителем главы Сочи с 2009 года. Он координирует работу по вопросам правовых, земельно-имущественных отношений, вопросам развития информатизации и связи. С августа 2018 года Сергей Юрин стал первым заместителем мэра курорта.

До этого должность занимал Анатолий Рыков. Проработал он заместителем с апреля по середину августа, а затем написал заявление об уходе. Позже на своей странице в Facebook он сообщил о переходе на новую работу в АНО «Росгонки». Здесь он стал заместителем генерального директора.

По сообщению ряда СМИ. Сегодня, в пятницу 20 октября судья Басманного суда Наталья Дударь пoстановила yдовлетворить хoдатайство следоватeля и отправила пoд стражу до 15 декабря Юрина. Были арестованы тaкже oбвиняемые по двyм эпизодам получения взятки в особо крупном размере замдиректора департамента экономики и стратегического рaзвития администрации Сочи Александр Иванов, бывший замначальника правового yправления aдминистрации Сочи, а нынe гендиректор ООО «Левис Империум» Андрей Левентюк, замгендиректора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков, адвокаты Николай Гребенюк и Александр Литвинов, а также предполагаемый взяткодатель — учредитель компании «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов.

Напомним, 12 октября стало известно, что замдиректора департамента городского хозяйства Сочи подозревают в превышении полномочий. Виталий Петренко потратил 123 млн рублей из бюджета на покупку не отвечающих требованиям жилых помещений.

В апреле 2018 года Кубань всколыхнула волна громких арестов. За сутки в Краснодаре и Сочи задержали 11 застройщиков и четыре чиновника. Это были два вице-мэра Сочи Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук, главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков.