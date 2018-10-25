Наводнение в Краснодарском крае: введен режим ЧС, в Туапсе привезли 1, 5 тонн продуктов
Подтопленными в Краснодарском крае остаются еще 1846 дворов, в которых проживают 5379 человек. Это данные регионального МЧС по состоянию на вечер, 25 октября.
На Кубани введен режим ЧС.
- Системa антикризисного управления рaзвернута в полном объеме. Во всех пострaдавших населенных пунктах организовaна работа оперативных групп и комиссий по оценке ущербa, организовано психологическое обеспечение ликвидации последствий ЧС, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В зонах подтоплениях продолжают работать спасатели. В Туапсинском районе сейчас находятся 260 сотрудников МЧС.
Сочи отрезало от мира.
- Произведена расчистка 5 завалов от грязекаменных масс. Проведена откачка воды на 11 объектах. Расчищено 28 придомовых территорий, - говорят в ведомстве. – В пострадавшие от паводка населенные пункты Туапсинского района привезли 1,5 тонн продуктов.
В Апшеронском районе тоже работают спасатели – всего 195 человек. Они эвакуировали больше 80 человек. В восемь вечера 25 октября в район прибыли и спасатели из Ростова-на-Дону на помощь своим коллегам.
В Туапсе восстанавливают разрушенный мост между селом Цыпка и поселком Кирпичным.
В Сочи сотрудников МЧС меньше - 71 человек. Зато по первому же требованию тут готовы подняться по тревоге 131 сотрудник ЮРПСО.
Спасатели дежурить будут всю ночь. По прогнозам синоптиков, ливни в крае еще продолжатся. Прояснится только к 27 октября.
Внимательно следят психологи МЧС и за пассажирами поездов, которые застряли из-за непогоды в Краснодарском крае. Составы встали в Туапсинском районе - железную дорогу здесь смыло.
- На вокзалах в Туапсе и в Горячем Ключе дежурят 2 оперативные группы. В соответствии с графиком перевезено 1130 человек, задействовано 27 автобусов с сопровождением экипажами ГИБДД. Ожидают перевозку в Туапсе пассажиры 6 поездов, в Сочи - 23 поездов, в Горячем Ключе - 340 человек, - сообщил начальник пресс-службы краевого МЧС Никита Гавриляк.
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